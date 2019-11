ANA I KATARINA ZAMALO SKINULE IVANA PAŽANINA: ‘Pa, s obzirom na to da je slobodan…’

Špiček se našalio na Pažaninov račun, a domišljata Ana je sve nasmijala svojim komentarom

Nakon svakog kulinarskog tjedna žiri zaduži jedan par koji svima treba oprati pregače kako bi ih u novom tjednu dočekale čiste. U ovom tjednu to su bile pobjednice dvoboja Ana i Katarina, a Špiček im je naglasio kako bi trebale oprati i Pažaninov veš. “S obzirom na to da je naš Ivan slobodan i nema ni kućeta ni mačeta, morate mu oprati bluze, mandure, bičve…” krenuo je nabrajati Tomek, a Ana se brzo snašla pa nasmijala sve svojim odgovorom: “Može, ali mora to odmah sada skinuti!”

