Motivacijska govornica iz Splita Ana Bučević godinama brine o svom tijelu, a sad je svima na Instagramu pokazala kako izgleda u 43. godini. Podsjetila je pratitelje da ne vjeruju savršenim fotografijama na internetu.

"Ne ovo nije instagramska slika. Ovo je slika zadovoljne žene od 43 godine (za mjesec dana 44) nakon treninga. Pa stavljena sad na Instagram. No filter, no photoshop", napisala je Ana.

"Ne pada mi na pamet sužavati struk, širiti bokove... Ne padam ni sama na nerealna ženska tijela koja samo štete psihi drugih ljudi, a i onima koji ih fotošopiraju donose lažan i trenutan osjećaj nekakvog postignuća dok i sami znaju da ne izgledaju tako, te će doživotno zapravo biti nezadovoljni vlastitim odrazom u ogledalu", napisala je popularna Splićanka.

"Poanta je biti zdrav"

"Svi koji me pratite znate da sam 18 godina joggirala svako jutro. Posljednjih godina sam vidjela da od jogginga nemam više benefite za tijelo kakve sam imala prije. Osjećala sam i sama da je došlo vrijeme za promjenu nečega. Jogginge sam zamijenila kilometarskim šetnjama. Želim vam svima da toliko volite sebe da brinete o svom tijelu. To je jedino tijelo koje ćete imati do kraja života! I nije poanta biti mršav. Poanta je biti zdrav i osjećati se fenomenalno! Dobro i moći obući sve što poželiš.Eto, možda sam nekome pomogla da odluka o tome da izgleda i osjeća se fantastično bude najbolja odluka koju će donijeti u 2022.", napisala je Ana.

Splićanka se 2019. godine rastala od Saše Dvornika s kojim je u braku bila pet godina. Ana iza sebe ima još jedan brak u kojem je dobila kćer Anu. Sada je u vezi sa srpskim glazbenikom Markom Nikolićem i tvrdi da im nikada nije bilo ljepše.