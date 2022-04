Motivacijska govornica, Ana Bučević, nedavno je objavila novi YouTube video u kojem govori o svom novom suprugu, srpskom glazbeniku Marku Nikoliću za kojeg se udala u veljači ove godine.

Upoznali su se na neobičan način

"Onoga trenutka kada sam se razvela, nije mi na pamet palo partnerstvo. Još uvijek neću javno reći koji je točno razlog moje rastave, iz poštovanja prema mome sinu koji još uvijek treba doći do pravih odgovora, do istine. Važnije mi je imati poštovanje prema njemu i biti majka koja će mu mudro i polako pomoći da spozna što se dogodilo, da sam dođe do nekih odgovora", ispričala je Bučević koja je kasnije ipak promijenila mišljenje.

Ana je ispričala da se njezin sadašnji suprug prijavio za coaching kod njezine sestre Nade. No, nalazio se na njezinoj listi čekanja te se on i Ana nikako nisu mogli sresti, iako joj je Marko znao odgovarati na neke Instagram storyje.

Ana je u videu ispričala kako je znala da će njezin novi suprug biti Srbin, ali i glazbenik te je na svoj "popis" dodala još kvaliteta koje je htjela da njezin novi muškarac ima, a sudeći po Ani, Marko je ispunio cijelu listu.

"Nakon dvije godine Nada šalje Marku poruku. 'Dragi Marko, znaš da se sve događa u najbolje vrijeme, isprike što se ranije nisam mogla javiti, ako želiš, imam mjesto za tebe", rekla je. Ana je u to vrijeme bila posvećena samo poslu i djeci, ali je i tada znala da će se preseliti iz Splita.

"Bilo je to Valentinovo, deset sati navečer. Ležim u krevetu i napišem 'svemire, spremna sam da me iznenadiš'. U 22.15 stiže poruka od Nade. Nada zna za moj popis. Rekla je kako je nakon razgovora s Markom bila neko vrijeme u tišini i nije mogla izbaciti tu misao iz glave nas dvoje kao 'matching' para", pričala je.

"Kako to nikad nije napravila, rekla mi je kako nije mogla živjeti sa sobom, a da mi to ne kaže: 'Ja moram vama reći da ste jedno za drugo'. Rekla mi je: 'Jučer sam imala coaching s tvojim muškarcem iz Vortexa'", ispričala je Ana te dodala da su se ona i Marko prvi put sreli na jednom od njezinih seminara, a deset dana nakon upoznavanja su se poljubili. Ostalo je povijest...