ANA BUČEVIĆ OBJAVILA SLIKU S NOVIM DEČKOM: Srce joj je osvojio brat srpske pjevačice

Nisam željela da me razumiju ljudi, željela sam naučiti kako da ja razumijem ljude. Nisam željela da se sviđam ljudima, željela sam naučiti kako da se ljudi sviđaju meni. Nisam željela da svi prihvate moj put, željela sam naučiti kako da ja poštujem svačiji put. Nisam željela da svi budu poput mene, željela sam naučiti prihvatiti različitosti. Nisam željela osuđivati osudu, željela sam naučiti razumijeti odakle osuda dolazi. Nisam željela naučiti braniti se od napada, željela sam naučiti ljubavlju napad razoružati. Nisam željela da me drugi vide tko sam zaista, željela sam ja vidjeti u drugima tko su zaista. Nisam željela da ne bude mraka, željela sam spoznati da sam svjetlo koje će u mraku zasjati. Nisam željela da mi drugi daju odgovore, željela sam do odgovora doći sama. I da vas još jednom podsjetim: SVE ŽELJE SE OSTVARUJU KADA TO ZAISTA ŽELIŠ! 🙌 🧞‍♂️🌈 #anabucevic#safariduha#motivationalspeaker