Autorica i "self help" poduzetnica Ana Bučević na Instagramu se osvrnula na ljetna komentiranja na plaži. Domaća motivacijska govornica često na društvenim mrežama objavi post kako bi pružila podršku ženama koje imaju manjak samopouzdanja, pa je tako bilo i ovaj put.

'Druge vidiš kako vidiš sebe'

Splićanka je odlučila dodatno motivirati i ukazati ženama da ih ničiji komentari ne bi trebali smetati niti ih izbacivati iz takta, osobito ljeti, kada je ženama njihov izgled ipak najbitniji.

"Kada netko kritizira vaš nos, uši, noge, bokove, strije, celulit i što sve ljudi već kritiziraju na drugima ili vama, nemojte da vam to poljulja vaše samopouzdanje i vašu sliku o vama samima. Ljudi koji to rade zaista ne govore o vama. Oni vam time govore: Da ja izgledam tako ja bih bio/ bila nesiguran/na. Ja bih imao/imala komplekse zbog toga. Ja sebe ne bih volio/voljela takvog/takvu. To oni govore. To čujte. Jer da su oni samopouzdani, sigurni u sebe i da vole sebe, takvima bi vidjeli i vas. Da njima nešto na njima ne smeta, smatrali bi da ste i vi takvi. Jer druge vidiš kako vidiš sebe", započela je Ana.

"Osobe koje vole sebe znaju da su zavoljeli i svoje mane koje manama više ne zovu. Tada te mane ne vide ni na drugima. A naročito jer znaju koliko je rada na sebi i osvještavanja bilo potrebno za prihvatiti i zavoljeti sebe u kritizirajućem i osuđivačkom društvo. I nikada neće i sami biti dio problema već dio rješenja. Zato sljedeći put kada netko kritizira vaš fizički izgled, osvijestite sve ovo i znajte da obraćajući se vama uvredama i kritikom, oni zapravo govore: "I ja bih želio biti slobodan poput tebe…", dodala je motivacijska govornica.

Putem svojih seminara je upoznala i drugog supruga

Podsjetimo, Ana se prije nekoliko mjeseci hvalila i s novim suprugom, srpskim glazbenikom, Markom Nikolićem. O njihovom upoznavanju objavila je poduži video na YouTubeu i svi su Anini pratitelji priznali da je nevjerojatno kako se par upoznao.

Naime, Ana je ispričala da se njezin sadašnji suprug prijavio za coaching kod njezine sestre Nade. No, nalazio se na njezinoj listi čekanja te se on i Ana nikako nisu mogli sresti, iako joj je Marko znao odgovarati na neke Instagram storyje.

Self help poduzetnica je u videu ispričala kako je znala da će njezin novi suprug biti Srbin, ali i glazbenik te je na svoj "popis" dodala još kvaliteta koje je htjela da njezin novi muškarac ima, a sudeći po Ani, Marko je ispunio cijelu listu. "Nakon dvije godine Nada šalje Marku poruku. 'Dragi Marko, znaš da se sve događa u najbolje vrijeme, isprike što se ranije nisam mogla javiti, ako želiš, imam mjesto za tebe", rekla je. Ana je u to vrijeme bila posvećena samo poslu i djeci, ali je i tada znala da će se preseliti iz Splita u Beograd.