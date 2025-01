Ana Bekuta otkrila što se događalo u Areni kada se Brena ozlijedila: 'Tada nemaš pravo kukati'

Legendarna jugoslavenska pjevačica Lepa Brena (64) je u prosincu tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni doživjela nezgodu zbog koje je prekinula turneju. Pjevačica je tada ozlijedila nogu, no unatoč bolovima, profesionalno je odradila nastup do kraja, a jedna od gošći koncerta, pjevačica Ana Bekuta (65), u emisiji ''Zvezde Granda Specijal'' ispričala je da ni ona nije bila svjesna što se dogodilo sve do završetka koncerta.

"Čak ni ja nisam ništa primijetila. Sjedila sam u garderobi, došle su mi Alka Vuica i Lana Kos, malo smo se zapričale. Čujem da koncert ide, Saša Matić gostuje, sve se odvija kako treba. Tek na kraju, kad je Kiki ušao i rekao: ‘Ipak smo je poslali da snimi nogu, da budemo sigurni,' pitala sam ga koga ste poslali. On mi kaže: 'Pa, Beki je imala nezgodu.' Tada sam saznala da se povrijedila", ispričala je Bekuta.

'To je taj suhi profesionalizam'

Pjevačica je posebno pohvalila Breninu posvećenost publici, koja ju je motivirala da nastavi koncert unatoč ozljedi.

"To je taj suhi profesionalizam, tako bi svatko od nas napravio. Tada nemaš pravo kukati zbog bolova. Ljudi su došli, zanima ih samo da se provedu, platili su ulaznice. Njih ne zanima jesam li ja slomila gležanj ili nisam. I ja bih tako reagirala", dodala je Bekuta.

Podsjećamo, organizatori su ubrzo nakon nesretnog događaja u Areni Zagreb najavili nove datume za odgođene koncerte. Nastupi planirani za 10. i 16. prosinca prošle godine održat će se 21. i 22. ožujka 2025. godine.

"Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobivam svakodnevno. Ja se osjećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze", poručila je Brena svojim obožavateljima nedugo nakon što je izašla iz bolnice.

