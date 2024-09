Ana Bago Tomac o ljetnoj rutini: 'Odmor nije samo ležanje na plaži'

RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac u razgovoru za Net.hr otkrila je kako provodi svoje ljetne dane kada uzme predah od kamera i vremenskih prognoza. Ana se već godinama drži posebne ljetne rutine koja započinje povratkom u rodno selo Bage, odakle potječe njezin otac.

"Na godišnji uvijek idem u drugoj polovici kolovoza, i dio ljeta mi izgleda isto – prvo nekoliko dana provedem u selu Bage, odakle potječe moj otac, gdje uživamo u pravoj seoskoj idili i druženju s rodbinom", rekla nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Ana Bago

Nakon nekoliko dana provedenih u obiteljskom okruženju, njezin odmor se nastavlja na Visu, otoku za koji su ona i suprug posebno vezani.

"Na Visu sam prvi put bila 80-ih godina kada tamo još nije bilo turizma. Nakon duže pauze, posljednjih 15-ak godina redovito se vraćam tamo," objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez planova

Ana je nakon uživanja u ljepotama Visa, otišla do Zadra, a zatim u Italiju, koju je već duže planirala posjetiti.

"Nakon Visa, slijedi nekoliko dana u okolici Zadra, a zatim neki 'slobodni program'", kaže Ana. Ove godine, "slobodni program" uključivao je dugo planirano putovanje kroz Italiju. "Putovali smo trajektom Zadar-Ancona, pa preko Perugie, Siene, Pise i Firence do Gardalanda. To je putovanje koje smo planirali već nekoliko godina, ali su ga omele prirodne katastrofe, poput potresa u središnjoj Italiji, i pandemija Covida. No, ove godine konačno smo ostvarili planove", priča nam meteorologinja.

Foto: Privatna arhiva Ana Bago

Ana je ove godine promijenila način odmora, točnije, prepustila se trenutku i nije previše planirala.

"Nekako sam završila sa strogo planiranim rasporedom na putovanjima, sve je podređeno opuštenosti i trenutnim željama. Nismo ulazili u galerije i obilazili sve znamenitosti za koje treba kupiti karte 10 dana ranije, ali smo jeli najbolji sladoled s nekim dobrim pogledom, šetali tržnicom, pili kavu koliko dugo smo htjeli - za razliku od svakodnevice koja je obilježena strogim rasporedom i s puno usklađivanja obaveza i poslova. Jedino je Gardeland bio čvrsta točka odmora i znali smo da moramo doći radnim danom zbog manje gužve", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema odmora

Ljetni dani za Anu ne znače isključivo ležanje na plaži. Njezin odmor je ispunjen raznovrsnim aktivnostima, a voljela bi posjetiti još mnogo destinacija.

"Tipičan ljetni dan kod mene počinje ranim ustajanjem u šest, ili čak ranije, zatim odem u šetnju pa na kavu negdje dok grad još nije zatrpan turistima i gužvom. Ponesem i knjigu čekajući da se ostatak društva probudi za doručak i drugu i treću kavu", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Ana Bago

"Aktivan odmor ne znači nužno sport, ali nije ni samo ležanje na plaži. Svaki dan idemo na drugo mjesto ili uvalu na kupanje. Na Visu to često uključuje i dosta hodanja. Ove godine smo ponovno išli na izlet na Biševo, posjetili Modru i Medvjeđu špilju. Postoji još milijun destinacija koje bih rado posjetila, i nadam se da će sve doći na red – naravno, nakon Baga i Visa", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon jakog vjetra, u kopnenim predjelima malo mira, ali na obali najgore tek slijedi. Meteorologinja RTL-a otkriva što nas čeka idući tjedan