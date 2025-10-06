Amy Schumer šokirala fizičkom transformacijom: Pokazala duge vitke noge

Američka komičarka Amy Schumer (44) iznenadila je obožavatelje novom objavom na Instagramu. Na fotografiji koju je podijelila pozira u crnoj minijaturnoj haljini u društvu prijateljica Alex Saks i Jillian Bell, a u prvom planu istaknule su se njezine vitke noge i vidno transformirana figura.

"Moje ljubavi", napisala je Amy uz objavu, dok su komentari obožavatelja i kolega preplavili njezin profil.

"Prekrasno", "Kakve noge", "Izgledaš nevjerojatno. Pogledaj te igle!!! Otmjeno!!", "Pa, vruće... Prokleto", "Izgledaš fantastično, Amy!" – nizali su se komplimenti ispod fotografije.

Otkrila istinu

Schumer je u posljednje vrijeme vidno smršavila, a u nedavnom gostovanju u emisiji "Howard Stern Show" otkrila je kako je njezina transformacija rezultat lijekova za mršavljenje. Priznala je da koristi Mounjaro – injekcijski lijek koji se propisuje osobama s dijabetesom tipa 2 i problemima s prekomjernom težinom.

"Mounjaro je bio odličan", rekla je komičarka, dodavši kako troškove lijeka osiguranje pokriva samo ako pacijent ima dijabetes ili se bori s ozbiljnom pretilošću.

"Imam stvarno dobro iskustvo s njim i htjela bih biti iskrena o tome", poručila je Schumer. Otkrila je i kako je ranije uzimala Ozempic, no prestala zbog nuspojava.

"Nisam to mogla podnijeti. Ne znam jesu li promijenili formulu. Što god", rekla je iskreno. Iako su joj lijekovi pomogli izgubiti oko 13 kilograma, Amy je naglasila da proces nije bio nimalo jednostavan.

