Amra iz ‘Gospodina Savršenog’ za Net.hr: 'Pronašla sam svog pravog, nešto me neobično privuklo'

Iako je od njezinog sudjelovanja u trećoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni" prošlo već nekoliko godina, simpatična Amra Salihćehajić jedno je od lica koje se gledateljima pred malim ekranima itekako urezalo u pamćenje. U emisiji se tada borila za naklonost Tonija Šćulca, a iako u istoj nije uspjela pronaći ljubav, Amri danas, po svemu sudeći, ruže cvjetaju na svim poljima. Od nedavno je vlasnica agencije za nekretnine, a kako nam je priznala u razgovoru, već više od godinu dana je i sretno zaljubljena. Čime ju je osvojio njezin misteriozni partner, planira li uskoro stati pred oltar, ali i je li ostala u kontaktu s djevojkama iz showa, Amra je otkrila za Net.hr.

Za početak, kako ste? Čime ste zaokupljeni posljednjih mjeseci?

Odlično sam, živa i zdrava, što je najbitnije - samo što nemam vremena, uvijek mi u danu nedostaje barem još tri sata da sve stignem. Od početka ljeta radim na razvoju svoje agencije, stalno sam na sastancima, stalno me netko zove za nešto, propuštam jako puno obiteljskih okupljanja, prijatelji me ne viđaju često, tako da svaka medalja ima dvije strane. Pokušavam da balansiram privatni i poslovni život i to mi je trenutačno sad najveći izazov.

Pokrenuli ste vlastiti posao, kako je došlo do te odluke?

Odlučila sam pokrenuti vlastiti posao jer sam željela sama donositi odluke, isprobati stvari, uvesti novitete, pokrenuti nešto što nije "već viđeno", a sama pomisao da bi moja ideja jednog dana mogla hraniti nekoliko obitelji mi se činila jako privlačno. Dosta sam bitku vodila s anksioznošću jer sam osjećala da mogu više napredovati, iako sam imala jako puno posla, opet mi to nije bilo to. A s druge strane imam preko 10 godina radnog iskustva na različitim tržištima, tako da nisam imala strah oko vlastitog biznisa, vjerujem da sve čemu se predam, svakodnevno radim na tome mora uspjeti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim novog posla, ima li još nekih noviteta u vašem životu otkako smo vas gledali u "Gospodinu Savršenom"?

Ima jako puno toga, možda se toliko ne vidi "na vani", ali mindset, ljudi s kojima se družim, razgovore koje vodim - nisu isti kao prije. Naprosto, prerasteš određene ljude i teme, ne vidim ništa loše u tome, jer cijena osobnog napretka i razvoja je da gubite ljude iz svog života, ali to je samo zato što treba da se napravi mjesta za nove ljude. Okrenula sam se više Bogu, vlastitim ambicijama, naučila se skromnosti, nekom prizemnom životu u kojem su sve materijalne stvari nebitne. To ne znači da si uskraćujem stvari, već prije nego što kupim postavim si pitanje: kupujem li to zbog ulaganja i vlastitog zadovoljstva ili kupujem zbog statusa u društvu? Smatrala sam da su ljudi s brendiranom odjećom bogati, uspješni i ambiciozni, a onda sam primijetila da ljudi koji doista imaju novac nemaju ništa brendirano na sebi, jer je to suština bogatstva - nema dokazivanja. Ljudi koji doista imaju novac obučeni su normalno, jer oni ne žele da drugi znaju stanje njihovog bankovnog računa. I to mi je tako super.

Što je s ljubavi? Postoji li neki posebni muškarac u vašem životu? Ako da, čime vas je osvojio?

Pronašla sam svog "Gospodina Savršenog" i to već traje više od godinu dana. Mislila sam da je laž da kad nekoga upoznate znate da je to taj. Od momenta kad sam ga vidjela nešto me neobično privuklo prema njemu. Volim i voljena sam, ne skrivamo se u javnosti, samo ga ne prikazujem na društvenim mrežama, jer štitim njegovu privatnost, s obzirom na to da on ne koristi društvene mreže. Osvojio me s inteligencijom i načinom kako se ophodi prema meni. Rekla bih da mi nije sidro, već je vjetar u leđa. Prvi je dao podršku za otvaranje agencije, šalje mi knjige koje trebam pročitati, podcaste koje trebam pogledati, edukacije na kojima trebam prisustvovati kako bih bila još bolja. To je prvi čovjek s kojim bih osnovala porodicu, jer znam da bi bio divan tata.

Prošle godine ste se pohvalili i novom cimericom - zmijom Mirnom. Je li ona i dalje s vama? Kako to da ste se odlučili baš za zmiju kao kućnog ljubimca?

Vječna bitka s ljudima oko te životinje. Zmija je životinja kao i svaka druga, samo što je kroz crtiće, religiju i mitove predstavljana kao samo zlo. Razumijem da je strah u ljudima ukorijenjen duboko, no Mirna je bezopasna. Kao što imate rase kod pasa, imate dobermana i pudlicu. U tom slučaju Mirna je u svijetu zmija pudlica. Ne grize, ne mjeri me da me pojede, ne davi, nije otrovna. Zaboravim da je uopće imam, jer se preko dana uopće ne kreće. Od malih nogu sam voljela zmije, majka mi je doživljavala nervne slomove kad bih donijela bjeloušku doma. Moj najveći strah je bio kako će dečko prihvatiti da imam Mirnu, ali sam bila stava "ako želiš da živimo zajedno Mirna mora s nama". Dogovorili smo se da će dobiti novi terarij u dnevnom boravku kad pronađemo nekretninu u koju ćemo se preseliti. Mirna je super filter za ljude, ne dolaze mi gosti više toliko često kao prije.

Vratimo se malo na vaše sudjelovanje u showu. Jeste li ostali u kontaktu s nekom od cura?

U kontaktu sam s Danijelom, kad dođe u Zagreb obavezno se vidimo, a ja nikako da napravim mini godišnji i odem kod nje u Novi Sad. Tamari i Karolini se javim da čestitam rođendan, poslovni uspjeh i slično, jer se imamo na društvenim mrežama. Ostalim curama želim sve najbolje u životu i da, ako nisu, pronađu čovjeka svog života, jer na kraju krajeva zato smo i bile dio istog showa.

Što je s Tonijem, čujete li se?

Tonija pratim na Instagramu, vidjela sam nedavno da je objavio djevojku (ako sam dobro povezala) i drago mi je zbog njega, jer smatram da je itekako vrijedan i da će daleko stići. Ne vidim potrebu da komuniciramo, ali moj support ima uvijek i dan danas imam lijepo mišljenje o njemu. Drago mi je što je otišao u Ameriku zbog posla, vjerujem da će za svog života dobiti nagrade i priznanja za svoj angažman.

Kad sada gledate na svoje sudjelovanje u emisiji, biste li nešto promijenili?

Nikad nisam do kraja izbrojala broj profila koji su mi poslali poruku, ali došla sam do 2000 i prestala brojati. Za vrijeme trajanja emisije dobila sam samo 2 negativne poruke, tako da mislim da su gledatelji sami dali odgovor na to pitanje. Nisam glumila, a to svi znaju, tako da ne mogu reći da bih promijenila nešto kad su to bile reakcije u datom momentu na određenom mjestu. Da snimamo ponovno - sve bih isto. Kad me netko od klijenata prepozna uvijek se sjeti neke situacije iz showa i doda: ja sam za tebe navijala. To mi je tako simpatično.

I za kraj, kakvi su vam planovi? Na ljubavnom polju, vidite li se da uskoro stajete pred oltar?

Osnivanje obitelji nam je redovna tema, a što se tiče svadbe - svoju zamišljam kao "dnevnu svadbu", neko predivno mjesto, ručak u prirodi i nekoliko nama dragih ljudi. Nisam sigurna da će to biti ove godine, jer trenutačno smo oboje fokusirani na posao, te kad posložimo sustav, onda ćemo razmišljati o "našem danu", mada meni je s njim svaki dan "naš" i od srca želim svakoj ženi da pronađe ono što sam i ja. Ne gubite nadu, ne spuštajte standarde - jer je Bog prilikom pisanja vaše knjige života dodao ime muškarca koji će biti dostojan partner kroz život.

POGLEDAJTE VIDEO: Od vaginalnog prstena do Chat GPT-ja: Najbolji izumi u 21. stoljeću koji su nam promijenili život