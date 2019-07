AMERIČKA FILMSKA AKADEMIJA POZVALA 842 NOVA ČLANA: Pozivnicu dobili i Lady Gaga te dva Hrvata

Među pozvanima su mlada redateljica rodom iz Dubrovnika Antoneta Alamat Kusijanović i Vanja Černjul, nagrađivani direktor fotografije rodom iz Zagreba

Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti, koja dodjeljuje nagrade Oscar u ponedjeljak je izvijestila da je poziv za članstvom uputila 842 novih članova iz 59 zemalja, među kojima su Lady Gaga, Adele, Claire Foy, ali i mlada hrvatska redateljica s pariškom adresom Antoneta Alamat Kusijanović te nagrađivani direktor fotografije rodom iz Zagreba Vanja Černjul. Akademija naglašava da polovinu novih članova čine žene te da ih 29 posto nisu bijelci. Ako svi prihvate poziv, ukupan broj članova premašit će 9000, od koji će gotovo trećina biti žene, a 16 posto nebijelci.

Neaktivni članovi gube članstvo

Da bi filmski djelatnik postao članom Akademije treba ga predložiti upravni odbor, što se događa jednom godišnje. Uz ostvarenja unutar filmske industrije, budućeg člana ili članicu mora odobriti izvršni odbor određenog ogranka Akademije. Postoji 17 ogranaka, od glume i režije do odnosa s javnošću. Do 2016. godine članstvo u Akademiji bilo je trajno i nisu ga gubili ni oni koji već godinama nisu aktivni u filmskoj industriji. No od siječnja 2016. uvedena su nova pravila pa su članovi koji su deset godina neaktivni izgubili pravo glasa. Takvo je pravilo uvedeno da bi se u Akademiju uvela raznolikost nakon kritika da su većinom bijeli stariji muški članovi prepreka rasnoj i rodnoj jednakosti među dobitnicima i nominiranima za Oscara

Pozvani Dubrovčanka i Zagrepčanin

Među pozvanima su mlada redateljica rodom iz Dubrovnika Antoneta Alamat Kusijanović i Vanja Černjul, nagrađivani direktor fotografije rodom iz Zagreba. Njegov je rad u svijetu kinematografije iznimno cijenjen te je jedan od najtraženijih i najboljih direktora fotografije u Americi, u kojoj živi zadnjih 25 godina. Među ostalim je zaslužan za vizualni identitet serija kao što su “30 Rock” i “Sestra Jackie”, Netflixovih “Narančasta je nova crna” i “Marco Polo”, kao i HBO-ovih “Ubi me dosada” i “The Deuce”.

Antoneta Alamat Kusijanović prva je Hrvatica primljena u cannesku rezidenciju Cinefondation na kojoj je nekoliko mjeseci radila na razvoju svog prvog dugometražnog igranog filma Murina. Redateljica je nagrađivanog kratkometražnog igranog filma “U plavetnilo” koji je bio nominiran za studentsku nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Antoneta Alamat Kusijanović rođena je 1985. godine u Dubrovniku. Magistrirala je filmsku umjetnost na sveučilištu Columbia u New Yorku.

Sljedeća dodjela Oscara održat će se 9. veljače 2020.