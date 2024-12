Bivša Johnnyja Deppa i kraljica skandala očekuje drugo dijete: Svi se pitaju tko je otac

Američka glumica Amber Heard (38) očekuje drugo dijete, a vijest je potvrdio njezin predstavnik.

"Tek je početak trudnoće, pa možete razumjeti da ne želimo ulaziti u previše detalja u ovoj fazi. Dovoljno je reći da je Amber oduševljena, kako zbog sebe, tako i zbog kćeri Oonagh Paige", rekao je njen predstavnik za People.

Inače, Amber sada živi u Madridu u Španjolskoj, a nije otkrila hoće li bebu dočekati sama ili s partnerom, čiji identitet javnosti nije poznat. Amber Heard posljednjih godina drži svoj ljubavni život u privatnosti, no pojavile su se glasine o njenim vezama s redateljicom Biankom Butti (43) i redateljem Andrésom Muschiettiem (51).

Uživa u Španjolskoj s kćeri

Podsjetimo da je Amber ponosna majka trogodišnje kćeri Oonagh koju je rodila u travnju 2021. godine, tri mjeseca prije termina.

"Tako sam uzbuđena što mogu podijeliti ovu vijest s vama. Prije četiri godine odlučila sam da želim imati dijete. Htjela sam to učiniti po vlastitim uvjetima. Nadam se da će napokon postati normalizirano da ne trebamo prsten kako bi planirali dijete. Djelomično želim zadržati svoju privatnost, no također shvaćam da priroda mog posla zahtijeva da preuzmem kontrolu nad tim", napisala je tada na Instagramu.

Režiser Conor Allyn, koji je radio s Amber na filmu "In the Fire", ranije je pohvalio glumicu zbog njezine sposobnosti da pronađe sreću nakon javnih pravnih borbi s bivšim suprugom, glumcem Johnnyjem Deppom (61) s kojim je bila u braku od 2015. do 2017. godine, a kojeg je optuživala za zlostavljanje. Conor je za People rekao: "Ona živi najbolji život u Španjolskoj s kćeri i jednostavno pronalazi sreću na taj način… Brižna je majka."

