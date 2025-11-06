Posrnula bivša teen zvijezda o korištenju Ozempica: Iznenadila svoje fanove transformacijom

Američka glumica Amanda Bynes (39) podijelila je s pratiteljima na Instagramu da je smršavjela devet kilograma zahvaljujući popularnom lijeku Ozempic – i da planira nastaviti s procesom mršavljenja.

''Željela sam s vama podijeliti svoje iskustvo o putovanju s Ozempicom. Do sada sam izgubila devet kilograma i iskreno sam jako uzbuđena zbog toga. Također, želim izgubiti još 23 kilograma,“ rekla je Bynes na svojim društvenim mrežama.

Bivša Disney objasnila je da je isprobala i tablete i injekcije Ozempica, lijeka koji je prvotno namijenjen osobama s dijabetesom tipa 2, ali se posljednjih godina često koristi i za poticanje gubitka kilograma. Dodala je da joj je cilj izgubiti još nekoliko kilograma kako bi se ''osjećala vitkije i zgodnije'' te da će nastaviti koristiti Ozempic dok ne postigne željeni rezultat.

Podsjetimo, Amanda je bila jedna od najpoznatijih dječjih glumačkih zvijezda te se proslavila ulogama u uspješnim tinejdžerskim filmovima "What A Girl Wants", "She's The Man" i "Easy A".

Ipak, glumu je napustila 2010. godine, a devet je godina bila pod skrbništvom majke zbog devijantnog ponašanja i problema s mentalnim zdravljem. Uhvaćena je kako upravlja automobilom pod utjecajem opijata te je uzrokovala požar ispred kuće nepoznatih ljudi.

