Pjevačica Alka Vuica (62) je u četvrtak na društvenoj mreži objavila fotografiju za predizborni plakat u sklopu kampanje koalicije Rijeke pravde, nakon čega su je pratitelji napali da je očigledno fotošopirala fotku.

Korisnici X-a (bivšeg Twittera) nizali su negativne komentare na račun Alke.

"Da ne piše tko je ne bih je prepoznao", "Kako su je popeglali", "Ni sa 30 nije tako izgledala", "Vidjela sam je sada u Šibeniku, ovo nema veze sa stvarnošću", "Na Alku ne sliči", "Ovdje izgleda i trijezno", "Ovaj fotošop je kriminal", pisali su korisnici društvene mreže.

'Volim da sve bude uređeno'

Zatim se pjevačica oglasila na društvenoj mreži i objavila neuređenu verziju fotografije.

"Bez fotošopa! Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić… I moram priznati da je to istina", napisala je pjevačica.

"Volim da sve bude uređeno i sređeno! Skupo! Takvu želim Hrvatsku!!! Da izgleda kao ja i kad je opljačkana i umorna od svega… Kad joj se više ništa ne da….Želim Hrvatsku koja prkosi vremenu!!! I svim pljačkašima,onu Hrvatsku koja će biti još bolja,za našu djecu,za naša polja,za sve one koji su ostali,a mogli su otići…Upravo zato sam se priključila SDP-u i Rijekama Pravde", dodala je.

"Volim i da se meni ne vide godine i da je sve izgleda ljepše i da nam nije smeće pred kućom i da smo svi sretniji i pametniji. Ako želite da budem bez fotošopa, bit ću kakva jesam… Ali, ljepša sam obrađena. I svijet koji živite bit će vam ljepši i uređeniji i živjet ćete bolje bez laži i prevara današnjeg vremena!", zaključila je Alka, piše 24sata.

Pjevačica je sada zabranila komentiranje fotografije pratiteljima na društvenoj mreži ispod fotke koja nije fotošopirana.

Alka pozirala s Beljakom

Alka je na Instagram Storyju u srijedu podijelila fotku na kojoj pozira s bivšim gradonačelnikom Samobora, predsjednikom HSS-a te saborskim zastupnikom Krešom Beljakom (52). Zagrlili su se i nisu skidali osmijeh s lica.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, Alka je na SDP-ovoj listi za predstojeće parlamentarne izbore, na 14. mjestu u 6. izbornoj jedinici. U Socijaldemokratsku partiju učlanila se još 2022. godine, a tom prigodom iz zagrebačkog su joj ogranka poželjeli dobrodošlicu u stranku.

"Alka Vuica naša nova članica! Želimo joj ovim putem dobrodošlicu, sigurni smo da će svojom energijom i znanjem doprinijeti našoj stranci. Veselimo se svakom novom članu i članici", napisali su kolege.

