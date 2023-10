Pjevačica Alka Vuica je kao mlada maštala da svira u Bijelom dugmetu, a nekoliko godina kasnije je i dobila priliku za suradnju.

Štulić bio ljubomoran

Tako se sada prisjetila jednog posebnog koncerta: "S petnaest godina, nakon koncerta Bijelog dugmeta u Umagu, čekala sam u redu kako bi dobila potpis Željka Bebeka. Napisao mi je 'Alki iz sve snage'".

Otkrila je da dok se spremala za prvi sastanak s Bebekom, kod nje je u stanu bio Johnny Štulić, koji joj je rekao: "Zašto se za njega tako sređuješ. Za mene se nikad tako ne uređuješ."

Vuica je za Bebeka napisala nekoliko pjesma, a ona koja je postala najuspješnija je ‘Da je sreće bilo’. "Zrinko Tutić mi je rekao da bih trebala otpjevati žensku verziju te pjesme", rekla je Vuica.

Bebek najbolji pjevač

Miroslav Rus je komentirao pjesmu ‘Da bog da te voda odnjela’ i rekao da je Željko jedini vjerovao da je pjesma dobra, a prvo javno slušanje imali su u jednom klubu, gdje je DJ pustio kazetu koju je Rus kriomice odnio iz studija Zrinka Tutića.

"Pjesma se nekoliko puta zavrtila te večeri i samo se sjećam da me je ujutro nazvao Zrinko, i rekao izdajice, upropastili ste sve. Naime, baš u njegovom haustoru zaustavila su se tri pijana mladića koji su se vraćali iz kluba i pjevali do jutra 'Da bog da te voda odnjela’", rekao je Rus. Bebeka smatra jednim od najvećih pjevača: "On razumije što pjeva i svaku pjesmu napravi boljom od onoga kako ju je autor zamislio", prenosi Večernji list.

