Alka Vuica prošloga je tjedna nastupila na Babarol festivalu u Trogiru, a tim povodom u jednom od intervjua progovorila je o svojoj karijeri, uspjehu Marka Purišića, a dotakla se i teme svoje seksualnosti.

"Mislim da je naš Marko, alias Baby Lasagna, apsolutno čudo i nevjerojatno talentiran lik. Pratim ga još iz nekih tinejdžerskih dana, čak je i moj nećak Izo Meiċ svirao s njim u prvom bendu, oduvijek je bio odličan i poseban. Vjerujem da će napraviti svjetsku karijeru i da ovaj njegov uspjeh nije slučajan", rekla je Alka za Slobodnu Dalmaciju.

"Bez obzira na njegov moderan pristup rodnom određivanju i bez obzira što se još nije odlučio je li muško ili žensko, činjenica je da se nije ni odlučio da bude umjetnik ili umjetnica. Ljudi postoje kroz ono što daju zajednici i kroz ono što ostavljaju za sobom. Marko će zasigurno ostaviti svoje pjesme i svoj stav iza sebe. Nemo, još ni ne zna tko je? Jel muško ili žensko ili nešto... Žao mi je ljudi koji nisu spojeni sa svojim identitetom… Mora da je to strašno", zaključila je Alka.

Alka je odgovorila i na pitanje o tome kakav je osjećaj bio poljubiti se s Nives Celzijus na snimanju njenog spota.

"Odavno smatram da su ljudi biseksualni i da seksualnost nije određena rodom. Naravno, istražujem i čudim se svemu što me uzbuđuje i opušta. Istražujem svoju prirodu i sve što me zanima jer sam znatiželjna i nisam glupa! Imali smo 80-e koje su zapravo bile naše 60-e. Otkrivali smo svoju seksualnost i nismo se libili ni sramili biti s nekim tko nas je privukao, bilo muško ili žensko! Nažalost, nisam nikada spavala s Nives i mislim da je ona to ispričala samo zbog marketinga, jer da je htjela doista spavati sa mnom ne bih je odbila", rekla je Vuica, referirajući se na Nivesinu raniju izjavu o tome da je kao mala imala seksualna maštanja o Alki i Enrique Iglesiasu s kojim je kasnije i završila u krevetu.

Za kraj, Alka se dotakla i teme ljubavi. "Ne želim ni jednoj ženi da bude 'ljubavnica' iako je to divna riječ jer pretpostavlja 'ljubav', ali daleko je od ljubavi. Ljubavnica uvijek misli da je njena Ljubav, ali je najčešće samo začin koji jelu ili braku nedostaje. Ružna i grozna pozicija za bilo koju ženu! Nedostojno ljubavi i povjerenja! O poštovanju da ne govorim!", zaključila je Vuica.

