I dok su hrvatski glazbenici kroz povijest opjevavali trenutak prvog poljupca, svadbe, prve bračne noći ili pak rođenja djeteta, malo ih se fokusiralo na onu "drugu stranu medalje", odnosno - trenutak u kojem je ljubav i službeno gotova - trenutak rastave.

No, tu na scenu stupa Alka Vuica. Ekscentrična pjevačica je u suradnji s Marijom Mirković, koja je glazbenu karijeru započela uz skupinu The Frajle, osmislila pjesmu za rastave.

Riječ je o pjesmi "Pola na pola", u kojoj Alka kaže: "Kada se posložiš, možda se izgubiš i možda me opet zavoliš. Nemam više vremena, život sam potrošila, uzalud te ljubila, uzalud te voljela".

"Poanta pjesme je da nas je ljubav spojila, a kada se rastajemo, onda nastupaju sasvim neke druge energije", kaže Alka i dodaje: "Ako smo u sretno vrijeme mogli sve dijeliti na pola, skupi snage, stegni srce i dođi po svoj dio bola".

Uz Mariju, na pjesmi su radili Dragan Brnas Fudo, koji je bio zadužen za aranžman i produkciju, dok je spot radio frontmen grupe Adastra, Jeronim Marić.

"Dokaz da ne moraš biti neki vokal, ali da i na pragu 60-e, kada imaš karizmu, možeš imati publiku. Loved her, since always", "Kraljice", "Alka je uvijek drugačija", samo su neki od komentara ispod pjesme koja na YouTubeu trenutno ima preko 5.000 pregleda.