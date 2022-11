Američki voditelj Nick Cannon (42) otac je jedanaestoro djece, s tim da je još jedno na putu. Cannon je otkrio koliko godišnje iznosi alimentacija koju mora plaćati. Prema pisanju The Suna, on plaća tri milijuna dolara alimentacije, no voditelj je rekao da je iznos puno veći.

"Definitivno trošim puno više od toga na svoju djecu godišnje. Ne planiram da ću koristiti državni sustav za djecu", rekao je.

Podsjetimo, voditelj je prije 11. dijete dobio s partnericom Abby De La Rosom s kojom ima još dva djeteta.

Sada čeka dijete s Alyssom Scott. Ima blizance s pjevačicom Mariah Carey, sina s manekenkom Bre Tiesi, kćer s LaNishom Cole i troje djece s Brittany Bell.

Podsjetimo, Cannon je ranije rekao kako "namjerno" ima toliko djece te da ona nisu rezultat zaboravljanja korištenja zaštite.