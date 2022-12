OVAKAV NAKIT JOŠ NISTE VIDJELI / Alessandra Ambrosio reklamira ručno rađene 'intuitivne ukrase' koji doista fenomenalno izgledaju, posebno na goloj koži

Seksi Alessandra Ambrosio jedna je od najplaćenijih top modela svijeta, a manekenka Victoria's Secreta opet je zablistala, i to iu kampanji za unikatan nakit naziva Intuitive Attraction. Radi se o ručno rađenom nakitu koji odlično stoji popularnoj manekenki, na čijem je golišavom tijelu on posebno došao do izražaja. Pogledajte fotogaleriju.