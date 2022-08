Istarski pjevač Alen Vitasović pao je na pozornici u subotu navečer u Barbanu tijekom svog koncerta povodom Trke na prstenac.

Vitasović je otpjevao refren svoje pjesme "Nisi više mlada" sjedeći na stolcu te je nakon toga pao i srušio stalak za tekstove. Alen se nije mogao sam dignuti s poda pa mu je u pomoć pristiglo dvoje ljudi, jedna žena iz publike i muškarac iz backstagea, a snimka završava tako da pjevača dižu i odvode s bine.

'Veoma tužno i jadno'

Nakon tog incidenta javio se i sam Alen kako bi ispričalo što se dogodilo na pozornici u Barbanu.

"Te večeri sam sjedeći na stolici zbog bolova u nogama otpjevao dva sata programa. Sjedim zbog posljedica teškog oblika korone koju sam imao još u siječnju. Znači, sedam mjeseci je prošlo i još osjećam teške posljedice. Zbog dugog ležanja imam distrofiju mišića i teško hodam. U jednom trenutku sam se prenaglo digao, htio pozdraviti jednu osobu u publici, i iznenada mi je noga popustila i pao sam na koljena", ispričao je Alen za Jutarnji list razočaran nakon što je u medijima izašla snimka njegovog pada.

Mnogi su protumačili nezgodu kao posljedicu konzumacije alkohola, a to je jako očito daleko od istine.

"Netko je to snimio i poslao u redakciju Glasa Istre, koji su to objavili bez da mene pitaju što se stvarno dogodilo. Veoma tužno i jadno. Normalno, sve je protumačeno da sam pao zbog pijanstva, što apsolutno nije točno. Nažalost, imam tu stigmu. Tražit ću od njih javnu ispriku", kaže Vitasović i dodaje da s alkoholom dugo nema problema.

"Borim se, nije to jednostavno. Liječeni sam alkoholičar i držim kontrolu nad tim. A i ne smijem piti zbog drugih zdravstvenih razloga", naglašava pjevač, koji nikad nije skrivao svoju borbu. Priznao je i sam da mu je 90 posto zla u životu napravio alkohol, ali zato je odlučan da mu se ne vrati. Teško hoda i umori se već nakon 20 metara. Fizički je, kaže, u redu, osim tih problema s nogama.

"Pjevam bez problema, glas me dobro služi jer ne bih mogao u jednom komadu pjevati dva sata", dodao je Vitasović za Jutarnji.

Korona mu je ostavila posljedice

Podsjetimo, Alen je zbog korone bio i hospitaliziran, a imao je bronhitis te upalu pluća. Situacija je bila toliko kritična da jedno vrijeme nije mogao samostalno disati niti hodati.

"Bez zraka sam ostao, sestre i doktori su me oživljavali. Nešto mi se u mozgu dogodilo, neki klik – e nećeš, majku ti tvoju, ovako kao neko jadno pseto umrijeti, nećeš i digao sam se", ispričao je.

Posljednje dvije godine, koje se nije moglo nastupati zbog pandemije, psihički je teško podnio jer je cijeli život na pozornici i to je velik dio njegova života. No, kaže, preživio je i to je sada iza njega.

"Ove godine su krenuli nastupi i redovito pjevam, većinom vikendom", kaže Alen, koji se svakom novom nastupu jako veseli.