Glazbenik Alen Vitasović sinoć je na prepunim splitskim Prokurativama u sklopu Adventa održao koncert, a svojim britkim i humornim izjavama zabavljao je publiku, piše Slobodna Dalmacija.

Vitasović je publiku zamolio da pjeva s njim, a cijelo vrijeme je sjedio. "Imam problema s nogama i kralježnicom, zato sjedim, bit će to dobro", pojasnio je.

Koncert je otvorio izvedbom pjesme "Sandra" koju je napisao za svoju bivšu suprugu s kojom ima dvoje djece, a sada je oženjen s 23 godine mlađom Eleonorom koja radi na pulskoj peškariji.

Nakon što je izveo svoj veliki hit "Ja ne moren više tako, ja ne moren bež nje", Vitasović je naglasio da jako boli Splićane i Hajduk. "Jel‘ Livaja ovdje? Marko, Marko, di si?… Životni san mi je njega upoznati. Ma j*** se njega za mene", kazao je.

'Nemojte me zvati na bis jer me bole noge'

Vitasović je kasnije objasnio kako pije vodu te istaknuo da je to tragedija, ali da je tako te se dotakao i Splićanki. "Nisan bia par godina u Splitu pa tek sad vidim što san propustio: koliko su splitske žene lijepe. Uvijek ćete biti najljepše žene na svijetu. Čestitam na ljepoti", rekao je.

Alen je na sebi imao majicu na tovara. "Istarskog tovara, ne dalmatinskog", kazao je. On smatra "da je tovar najpametnija i najbolja beštija". On ja kazao i koliko mu Torcida znači "Mene štiti Torcida, al inače bi naj*** ovdje".

Alen je ipak smogao snage, pa se pred kraj koncerta digao na noge. "Oduševili ste me, jedva čekam da opet dođem jedan dan i budem opet s vama, predivni ste! Neizmjerno sam vam zahvalan. Nemojte me zvati na bis jer me bole noge i imam temperaturu. Ovo mi je najdraži koncert ikad, a već sam 30 godina Alen Vitasović! Nikad ovo neću zaboravit!", kazao je svojoj publici.