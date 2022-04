Mladi glazbenik Alen Đuras ove će se godine po prvi puta predstaviti na nadolazećem 69. Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Na isto mi dođe“. Singl u izdanju Rubikon Sound Factoryja potpisuje dvojac Ante Pecotić i Bojan Šalamon – Shalla, dok se na aranžmanu uz Shallu glazbeno potpisao i Alenov dugogodišnji mentor i suradnik Ante Gelo.

Alen, koji je svoj glazbeni talent brusio u emisiji HRT-a "A strana“ i na brojnim nastupima s Antom Gelom diljem Hrvatske i svijeta, ne skriva uzbuđenje pred debitantski nastup na poznatom festivalu koji se po novom održava krajem travnja, a povodom istog smo s Alenom i popričali.

NET.HR: Javnost si osvojio 2016. godine svojim nevjerojatnim izvedbama u 'The Voiceu'. Nedostaje li ti taj glazbeni show? Koliko se često viđaš s drugim kolegama s The Voicea?

ALEN: Nedostaje mi ekipa i uzbuđenje prije svakog snimanja. Na neki način uz show sam odrastao te mi je dao vjetar u leđa za sve što je uslijedilo nakon. Viđali smo se često i dalje na snimanjima kao što je A strana, a znamo se družiti i privatno.

NET.HR: Kako su ti se činili kandidati 3. sezone showa? Jesi li imao svog favorita? Čiji te uspjeh nakon showa posebno iznenadio?

ALEN: Kandidati 3. sezone su bili zanimljivi i talentirani, ali moj favorit je bio odličan Filip Rudan.

NET.HR: Koji je najbolji savjet koji ti je tada udijelio Jacques Houdek?

ALEN: Budi svoj i ostavi srce na pozornici.

NET.HR: Jednom si prilikom istaknuo kako su ti pjevački uzori Bruno Mars i Sam Smith? Voliš li ih isključivo zbog glazbe ili te - primjerice, neki izvođač može 'kupiti' zbog svoje osobnosti? Slušaš li neke izvođače ne toliko zbog glazbe, već zbog stila života ili pak poruka koje šalju javnosti?

ALEN: Bruno Mars i Sam Smith su pjevači kojima se divim i koje volim slušati zbog glazbe. U zadnje vrijeme više slušam Eda Sheerana, kojemu se i divim s obzirom da nije samo pjevač već i autor. Postoji puno izvođača koji su me kupili zbog osobnosti, originalnosti i ogromnog talenta, a da sad krenem pričati o njima do sutra ne bih stao. Prvenstveno slušam glazbu zbog glazbe, a ako ima pjesma ima i dobru poruku, to dođe kao šlag na torti.

NET.HR: Izražavaju li se po tebi pjevači s hrvatske glazbene scene dovoljno o gorućim društvenim problemima? Trebaju li se glazbenici uopće 'pačati' u politiku, primjerice?

ALEN: Mislim da svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, kroz pjesmu, na društvenim mrežama i slično. Svi smo mi dio društva, ne samo političari te mislim da o društvenim problemima svatko može izraziti svoje mišljenje.

NET.HR: Ove ćeš se godine prvi put predstaviti na nadolazećem 69. Zagrebačkom festivalu s pjesmom 'Na isto mi dođe'. Što za tebe predstavlja Zagrebački festival? Imaš li svoju omiljenu izvedbu s dosadašnjih Zagrebačkih festivala?

ALEN: Od velikog mi je značaja nastupati na Zagrebačkom festivalu jer mislim da je to vrlo vrijedno iskustvo za svakog pjevača tj. pjevačicu. Nadam se dobroj zabavi i da će pjesma ostati zapamćena od strane publike te da će uživati u live izvedbi. Jako volim izvedbu "Ptice“ od Matije Cveka.

NET.HR: Singl u izdanju Rubikon Sound Factoryja potpisuje dvojac Ante Pecotić i Bojan Šalamon – Shalla, dok se na aranžmanu uz Shallu glazbeno potpisao i Ante Gelo. Što najviše cijeniš s ljudima s kojima radiš?

ALEN: Najviše cijenim rad. Kada dođem u studio, svi radimo i trudimo se. Nitko ne izlazi iz studija dok nismo svi zadovoljni.

NET.HR: Rekao si da si pobornik mišljenja da je 'manje zapravo više' i tom se idejom vodiš kada je riječ o glazbi. Može li se to primijeniti i na neke druge segmente u tvom životu?

ALEN: Ja mislim o sebi da sam poprilično jednostavna osoba, nemam krcati ormar odjeće i ne kupujem milijun bespotrebnih stvari. Kako sam odrastao tako sam shvatio kako je važno 'manje'. Manje ljudi, manje stvari, manje misli. Manje život čini jednostavnijim.

NET.HR: Već nekoliko godina živiš u Zagrebu. Što ti najviše fali u Zagrebu iz Dalmacije, a što ti u Dalmaciji fali iz Zagreba?

ALEN: Trenutno živim u Rijeci, tako da sam između Trogira i Zagreba. Iz Trogira mi fali lijepo vrijeme i poslijepodnevne kave. Iz Zagreba mi fale večernja druženja uz dobru glazbu.

NET.HR: YouTube, radio ili koncerti? Da možeš odabrati samo jedno - bi li to bili klikovi, emitiranja ili publika?

ALEN: Bez razmišljanja koncerti! Odabirem publiku bez pogovora. Publika je razlog zbog kojeg glazba i dalje živi.

NET.HR: Što bi bila kruna tvoje karijere?

ALEN: Teško mi je izdvojiti baš krunu jer za mene su svi glazbeni projekti posebni. Karijera mi započela na showu "The Voice“ i to mi je bila velika odskočna daska, a iskustva kao Eurosong, nastup u Kini i slično su uspomene koje ću pamtiti do kraja života

NET.HR: Što možemo pronaći na tvojoj playlisti, a da se tome nikad ne bismo nadali?

ALEN: Volim slušati poznatog "Gospel" pjevača David Phellsa.

NET.HR: Koji je tvoj najveći strah?

ALEN: Najveći strah mi je neuspjeh.