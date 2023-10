Srpska pjevačica Aleksandra Prijović je postala regionalni fenomen jer rasprodala četiri zagrebačke Arene, a sada puni i petu. Aleksandra je o svemu pričala i za RTL.

Za Aleksandru govore da je rekorderka zbog rasprodanih koncerata, na što je ona rekla:

"Meni je to iskreno nevjerojatno, mnogi zaslužuju 5, 10 i 15 arena. Ali došlo je neko novo vrijeme, neke nove generacije. Ponosna sam, sretna. Ovo je nevjerojatan uspjeh. S obzirom na to da znam da me publika u Hrvatskoj puno voli, bila sam sigurna za prvu rasprodaju. Kada je Zagreb u pitanju i generalno Hrvatska, ne postoji mjesto iz kojeg nisam dobila poruku. To je meni najfascinantnije."

Na tom uspjehu čestitala joj je i jedna hrvatska pjevačica, a otkrila je i koja.

"Jelena Rozga. Znamo se. Ja sam bila na njezinom koncertu u Beogradu. Čestitala mi je ona je toliko divna i mila jedna žena koju ja stvarno jako poštujem."

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Prijović: 'Lepa Brena mi je kao majka, a Rozga mi je čestitala na ovom uspjehu'

Aleksandra o tajnama zanata uči od svoje svekrve Lepe Brene.

"Jako je velika čast i sreća kada te može posavjetovati jedna legenda. Ona je uz mene. Uvijek je bila tu za mene što god je trebalo. Brena je zaista posebna."

Zbog svega je osjećala i pritisak.

"Pritisak je bio u početku kada sam krenula. Kada stalno pričamo, postane sve normalno. Ja nju ne gledam kao Lepu Brenu, nego kao svoju majku."

Komentirala je i kritike i one koji ne odobravaju njene koncerte u Zagrebu.

"Nismo svi isti, razumijem ljude koji nešto ne odobravaju ili ne vole. Ali ne razumijem da netko ne može reći: 'Bravo! I neka je sa srećom' To je jedino ono što zamjeram. Oni koji vole to i slušaju, oni znaju i to je meni sasvim dovoljno. Onaj tko ne voli, ni ne treba slušati. Ne mogu ja nikoga natjerat na to da mene voli."

"Ne živim taj estradni život, iako se bavim tim poslom, izbjegavam posljednjih godina, pogotovo otkad sam dobila dijete da se svugdje pojavljujem, najsretnija sam kada sam sa svojom porodicom, sa sinom."

Njezini baka i djed su u Belom Manastiru pa je odgovorila na pitanje koliko često ide tamo, u Hrvatsku i općenito.

"Meni je sin trenutno u Belom Manastiru, s mojom majkom. Volim često otići u Opatiju."