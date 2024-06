Zadrani su sinoć popularnu srpsku pjevačicu Aleksandru Prijović s oduševljenjem obasuli darovima na njezinom koncertu u krcatoj dvorani Krešimira Ćosića, poznatoj kao Višnjik. Dobila je hrpu crvenih ruža koje su joj obožavatelji iz Dalmacije donosili na pozornicu dok je pjevala. Inače, koncert je rasprodan nekoliko tjedana prije, no Zadar je ostao jedini hrvatski grad u kojem je Prijović nastupila samo jednu večer. Podsjetimo, u ostalim je gradovima nastupala i po pet večeri zaredom. Ovo joj je bio 40. rasprodani koncert u sklopu regionalne turneje "Od istoka do zapada".

Spomenula Lepu Brenu

Prijović je sinoć na koncertu spomenula Lepu Brenu, inače maćehu svoga supruga Filipa Živojinovića. Rekla je da je "jako sretna što živi u vremenu Lepe Brene", a dalmatinska publika na ovu njezinu izjavu reagirala je velikim pljeskom i ovacijama.

"Jako se radujem što će uskoro u Zagrebu, a sigurno i u svim ostalim gradovima u Hrvatskoj, ona imati svoje koncerte na kojima ću rado prisustvovati kad god budem mogla. Beki, samo želim kazati, ako je netko snimio, veliki pozdrav. I želim da kažem da je volim", rekla je Prijović.

Zadarski gradonačelnik je htio zabraniti

Podsjećamo da se oko koncerta u ovom dalmatinskom gradu podigla buka i prije nego što je službeno najavljen. Naime, Prijović je koncert u Zadru najavila 22. veljače, nakon što je Index doznao da je HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić to pokušao spriječiti uz izliku da "nema slobodnih termina". Dukić je, kad se to saznalo, poručio da je "protiv bilo kakvih zabrana", ali i dodao da on "na takav koncert ne bi išao". Nakon što je koncert najavljen, direktor Višnjika, Denis Karlović, je smijenjen.

"Živimo u slobodnom društvu gdje svatko sluša glazbu kakvu želi. Protiv svake vrste zabrane sam i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumijem zašto se tolika fama digla oko toga", rekao je tada gradonačelnik Branko Dukić za Zadarski.hr.

