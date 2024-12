Aleksandra Prijović objavom rastužila mnoge: 'Plakala sam...'

Popularna regionalna pjevačica Aleksandra Prijović (29) ovog je mjeseca beogradskim koncertom završila turneju "Od Istoka Do Zapada". Velika pjevačka zvijezda za srpske je medije podijelila svoje dojmove nakon 15 mjeseci nastupanja, ali i otkrila svoje planove vezane uz glazbu i karijeru.

"Jako mi je bilo lijepo. Sad kad sam silazila s pozornice, pitali su me jesam li umorna, a ja bih sve mogla ispočetka. Eto, završila je i turneja. Žao mi je što je gotova, ovo je bio 63. koncert po redu", rekla je za Kurir.

"Plakala sam puno dok me kamere nisu snimale. Kad sam se malo sabrala, došao je Filip s buketom i emotivnom porukom. Kad sam to vidjela, plakao je on, plakala sam ja. Filip je bio taj koji je najviše vjerovao u mene. Ovo je njegov uspjeh jednako kao i moj. Plakala sam cijeli dan i zato nisam toliko plakala na pozornici. Emotivno je, ali ni ova turneja ne može trajati vječno. Idemo dalje", otkrila je.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Aleksandra je već ranije otkrila da će se na neko vrijeme povući iz javnosti, no za to će vrijeme stvarati novu glazbu te provoditi vrijeme s najmilijima.

"Moram se malo odmoriti i da se publika odmori od mene. Bilo me je previše i vrijeme je da budem s obitelji te da malo putujem. U međuvremenu ću raditi i na novim pjesmama. Neće ih biti do ljeta. Poslije toga, ako Bog da, možda i neka nova turneja", zaključila je.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović u Hrvatskoj je nastupala u Rijeci, Zadru, Osijeku i Varaždinu, dok je zagrebačku arenu napunila čak šest puta.

