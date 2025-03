Aleksandra Mindoljević Drakulić pokazala sina i pohvalila se njegovim uspjehom: 'Poseban i sposoban'

Aleksandra Mindoljević Drakulić (56), bivša prva pratilja Miss Jugoslavije i poznata Loto djevojka, na društvenim je mrežama podijelila fotografiju sina, kojeg rijetko pokazuje javnosti. Omiljena televizijska voditeljica u braku je s odvjetnikom Dankom Drakulićem, a zajedno su dobili sina Olega. Aleksandra vješto skriva svoj privatan život od javnosti, no ponekad počasti fanove objavama sa svojim bližnjima. Današnja profesorica psihologije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu pohvalila se sinom, istaknuvši da trenira košarku te da aktivno studira na američkom fakultetu.

"Bravo", "Koliko je visok? Čini mi se da je na svakoj novoj fotografiji sve viši", "Poseban i sposoban u svom odabiru", "Čestitke mami i tati", pisali su mnogi u komentarima.

Inače, upravo je Oleg bio uz Aleksandru kad je u rujnu 2017. godine doživjela moždani udar. Nakon hitne operacije trombektomije pratiteljima je prenijela svoje iskustvo, a tekst je nazvala "Ja sam mu dala život i on je meni dao život".

"Oleg je bio kod kuće kad mi se to dogodilo. Silna vrtoglavica, mrači mi se, ne mogu ustati iz kreveta, potpuna nemoć, frfljam. Bio je sabran, odmah je nazvao tatu i rekao mu 'Tata, moraš doći doma, mami nije dobro'. Čučala sam u kutu sobe ispod kreveta u pidžami u polusvjesnom stanju kad su došli po mene. Osjećala sam silnu zahvalnost i nije me bilo strah. To neću nikada zaboraviti. 15. 9. 2017.", napisala je tada.

Podsjetimo, Aleksandra je bila prva pratilja Miss Jugoslavije 1987. godine, a također i miss šarma. Dominirala je televizijskim ekranima kao voditeljica i poznata Loto djevojka, no kasnije je odlučila povući se sa scene te se danas bavi psihoterapijom. Certificirani je psihoterapeut te vodi psihoterapijske grupe, seminare i radionice vezane uz osobni rast i razvoj te komunikacijske i prezentacijske vještine.

