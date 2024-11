Albina za Net.hr: 'Vidim se u ovom poslu, ali ne pod svaku cijenu...'

Albina Grčić, mlada Splićanka koja je 2021. ponosno predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, postala je jedno od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene zahvaljujući hitu TikTok. Njena izvedba na spomenutom natjecanju podigla je veliku prašinu, a obožavatelji i glazbeni stručnjaci složili su se da je riječ o talentu koji obećava i ima potencijal za velike uspjehe. Iako su predviđanja obećavala brzi uspon, njena karijera trenutno prolazi kroz period stagnacije, no Albina svojim stavom pokazuje da je svjesna kako se put do trajne slave gradi i strpljenjem. Dok mnogi mladi izvođači u Hrvatskoj često dolaze i odlaze sa scene u potrazi za brzim uspjehom, Albina se čini odlučnom da svoju umjetničku priču ispriča na svoj način i vlastitim tempom. U posljednje vrijeme nije bila previše prisutna u medijima niti je izdala nove hitove, što je pokrenulo šuškanja da bi njena karijera mogla otići u drugom smjeru. No, Albina ostaje optimistična, te ne krije svoje planove za povratak, uvjerena da će publici ponuditi nešto uistinu novo kada za to dođe pravi trenutak.

Foto: Instagram

Prije 11 mjeseci izbacili ste pjesmu ''Strah'' – jeste li svjesno i namjerno napravili dugu pauzu ili se prava pjesma još nije dogodila?

Pa ne mogu reći da je pauza bila namjerna, ali svakako je logična, s obzirom na to da se nije pojavila pjesma ili više njih koje bi u očekivanom trenutku podijelila s publikom.

Smatrate li da je u Hrvatskoj teško postići uspjeh kao mladi izvođač bez jakih veza ili podrške etabliranih imena u industriji?

Vjerujem da ima različitih primjera. Iz osobnog iskustva ću reći da taj “rani” uspjeh koliko god je sladak i svojevrstan vjetar u leđa, toliko je i dvosjekli mač jer odjednom imaš pažnju i prostor za ostaviti traga. No, nisi siguran na koji način, pritom najviše mislim na nekakva opredjeljenja u kontekstu izbora pjesama i zvuka, a li i na publiku kojoj se u tom trenutku obraćaš. Sigurno da poznanstva i dobro “zaleđe” na estradi mogu pomoći, ali u konačnici se sve svodi na pojedinca - mladog glazbenika ili glazbenicu. Smatram da je od nedostatka “etabliranih veza” puno veći problem taj odabir suradnika i pritisak da u određenom trenutku moraš iskoristiti svaku priliku koja ti se otvori, a možda nemaš jasnu sliku i viziju o svom umjetničkom putu, kao što je to bilo u mom slučaju.

Foto: Ana Cindrić

Zašto niste pokušali izgraditi karijeru u Srbiji, gdje se čini da glazbena scena mladima nudi više prostora?

Zato što, gledajući na dulje staze, nekako sam uvijek sebe više vidjela kako gradim karijeru na našem prostoru, jednostavno je to bio osjećaj koji me vodio. Da, nekako ispada da u susjednoj Srbiji mladi imaju nešto više prostora, pjesme se izbacuju u puno češćim intervalima i svi na neki način pronalaze svoje mjesto, iako su različiti motivi prisutni kod svakog od njih. Kod mene su bilo nekakve dileme i borbe u kojem smjeru se vidim i što želim napraviti, i koliko god me jesu privlačili i novi zvuk i prilike, ipak je postojalo to nešto što je bilo jače, a to je pitanje; “Što ja to želim poručiti svojom glazbom, gdje se vidim, u kakvim dvoranama i okruženju, želim li “prodati” neku imaginarnu sliku sebe ili ostati dosljedna i pružiti ljudima dio sebe kroz glazbu?”

Jedno vrijeme šuškalo se da ćete vi postati nova pjevačica Magazina, a mnogi obožavatelji su upravo vas htjeli vidjeti u toj ulozi? Bi li pristali na tu ulogu?

Ovim putem bih čestitala Loreni na novom uspjehu, nekako sam je i očekivala u toj ulozi i smatram da svojim glasom i stasom objedinjuje nešto svježe ali i ono dugovječno, tradicionalno, što Magazin, kao kultna grupa i jest.

Foto: Instagram/Albina Grčić

Nakon nastupa na Eurosongu napravili ste veliki ''boom'' – jeste li očekivali da će se vaša karijera kretati u drugom smjeru s obzirom na velika očekivanja javnosti?

Bez obzira na prijašnje uspjehe, koji su naravno bili veliki poticaj, nisam imala nekakva prevelika očekivanja, a pogotovo zato što nisam imala ni konkretnu viziju onoga što želim postići svojim glasom i svojim stvaralaštvom. Vjerovala sam u sebe u svakom projektu do sada, vjerujem i dalje, vjerujem u glazbu, vidim se u ovom poslu, ali ne pod svaku cijenu, i to je možda jedan od razloga zašto si dajem prostora i vremena i ne padam pod pritiskom očekivanja. Smatram da glazba može biti dio moga života na brojne načine, a dok god je to intuitivno i iz srca, ne može biti pogrešno.

Jeste li razmišljali o dodatnim projektima ili poslovnim pothvatima izvan glazbe kako biste proširili izvore prihoda?

Naravno da uz glazbu razmišljam i o brojnim drugim stvarima koje me ispunjavaju, dovršavam školovanje i popunim vrijeme hobijima i projektima koji me ispunjavaju, a istovremeno su i izvor prihoda. Nisam opterećena time, ali svakako razmišljam o mogućnostima, uz, naravno, glazbeni put kojem težim.

Kada je riječ o glazbi – planirate li nove pjesme, možda i album, koncert u skorijoj budućnosti?

Koncerti su velika ljubav i meni osobno najdraži način povezivanja s ljudima odnosno publikom. Otvorena sam za glazbene projekte i rad na vlastitim pjesmama, ali dok to nije ono moje, stopostotno iz srca , nije ni za podijeliti s publikom.

