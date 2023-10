Monica Lewinsky (50) još kao 22-godišnjakinja, imala je aferu 1998. godine s tadašnjim predsjednikom SAD-a, Billom Clintonom (77). Njihova je afera tada je isplivala u javnost, a Monica se sada ponovo prisjetila traume koju joj je to prouzročilo.

Traume zbog afere

"Ja sam nulti pacijent online gubitka reputacije", rekla je Monica za The Guardian.

Monika je objasnila da je internet, iako u svojim začecima, već tada bio vrlo okrutan.

"Jedne sam večeri otišla na spavanje kao privatna osoba, a iduće sam jutro bila poznata cijelom svijetu. To se ne bi dogodilo bez interneta", Prisjetila se Monica.



Ipak, rekla je da su joj društvene mreže kasnije pružile i određenu dozu podrške. Za vrijeme brojnih kritika i teških uvreda, našao bi se netko tko s njom suosjeća i javio se. Tada su joj pisali pisma.

"Kad govorim otvoreno, 1998. sam potporu stranaca jedino mogla dobiti na starinski, analogni način - ako su mi poslali pismo. Ponekad bi mi vrhunac dana bio odlazak po poštu, što je vrlo jadno", rekla je Monica te nastavila,

"Imam prijateljicu koja svaki put kad se vidimo, u nekom trenutku druženja, samo na neki način odmahne glavom i kaže: ‘Ne mogu vjerovati da si još tu.‘ Vrlo sam zahvalna kombinaciji pozitivnih i negativnih osobina koje su mi dozvolile preživjeti."

Uspješna karijera

Monica je sada daleko od djevojke koja je bila 1998. godine. Naime, stvorila je vrlo uspješnu karijeru u kojoj je postala zagovornica drugih žena te zauzela stav protiv zlostavljanja. Osim toga, producirala je i "American Crime Story: Impeachment", bazirana po knjizi Jeffreyja Toobina 'A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President', a radnja se vrti oko samog skandala.

"Smatram da ljudi koji nisu živjeli u vrijeme, kako ga moja obitelj i ja zovemo, ‘ispiranja mozga‘ od strane medija i političke sfere dolaze do ove priče s golim činjenicama. Kad uđeš u sve s crno-bijelim činjenicama suludo je pomisliti da je najmlađa osoba, i to više za od 20 godina od svih ključnih igrača u priči, bila ona koja je najviše gorjela i dugoročno imala najviše posljedica", zaključila je Monica.

