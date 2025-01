Navodna ljubavnica Davida Beckhama otkrila nove detalje: 'Naša veza je bila fizička'

Rebecca Loos instruktorica je joge i bivša osobna asistentica umirovljenog engleskog nogometaša Davida Beckhama (49), a sada je ponovno progovorila o njihovoj navodnoj aferi iz 2004. godine u podkastu ''Anything Goes'' s voditeljem Jamesom Englishom.

U razgovoru je otkrila nove detalje o njihovom odnosu, medijskom pritisku koji je doživjela te razlozima zbog kojih je odlučila javno progovoriti. Naglasila je da je serija ''Beckham'' otvorila priču za koju je mislila da je davno zaboravljena.

'Ne zanima me koliko si moćan...'

Naime, Loos je izrazila nezadovoljstvo načinom na koji je Beckham u dokumentarcu govorio o skandalu, izbjegavajući spominjanje njezina imena, ali istovremeno implicirajući da je upravo ona uzrokovala patnju njegove supruge Victorije Beckham (49).

"Prikazao se kao žrtva, dok je mene neizravno optužio za sve. Ako već govori o tom razdoblju, mogao je barem reći da to nije bio njegov najsjajniji trenutak. Ne zanima me koliko si moćan, koliko novca imaš. To nije u redu", rekla je, a voditelj James English osvrnuo se i na reakcije javnosti koje je Rebecca doživjela nakon što je objavila svoju priču, dok je Rebecca priznala da nije očekivala toliku količinu mržnje:

"Znala sam da će ovo postati veliko, ali nisam znala da ću dobiti toliko mržnje kao tada."

Loos je opisala kako su se ona i Beckham zbližili tijekom njegovog prvog razdoblja u Real Madridu 2003. godine, dok je Victoria ostala u Engleskoj s njihovom djecom. "Kemija između mene i Davida bila je vrlo jaka. Ljudi su to primijetili i nisu bili sretni zbog toga", rekla je. Prema njezinim tvrdnjama, njihova veza bila je fizička, ali u potpunosti vođena Beckhamovom inicijativom: "On je bio oženjen čovjek. Morala sam čekati da dođe kod mene."

Beckham je uvijek negirao Rebeccine tvrdnje

U dokumentarcu ''Beckham'', David je progovorio o skandalu, istaknuvši kako je to razdoblje bilo izuzetno teško za njegov brak:"Iskreno, ne znam kako smo to preživjeli. Victoria mi je sve na svijetu. Vidjeti je tako povrijeđenu bilo je nevjerojatno teško," rekao je, a Rebecca ga je nakon toga optužila Beckhama da manipulira javnošću

Podsjetimo, David i Victoria Beckham (50), bivša članica grupe Spice Girls, u braku su od 1999. godine. Par ima četvero djece: Brooklyna, Romea, Cruza i Harper.

Victoria Beckham i David Beckham

