KILA GORE-DOLJE / Adriana Lima jedva prepoznatljiva u Cannesu: Slavnoj manekenki je lice zaleđeno, a obline pričaju svoju priču

Manekenka Adriana Lima bila je jedna od glavnih zvijezda na premijeri filma ''Indiana Jones i brojčanik sudbine'' na filmskom festivalu u Cannesu. Brazilska ljepotica za crveni je tepih odjenula crnu haljinu koja je pratila njezinu figuru, a svu je pozornost na haljini ukrala i velika žuta mašna koja je prekrivala Adrianina leđa. Naime, mnoge zanima kako će njezin povratak na modne piste izgledati zbog toga što je manekenka prošle godine rodila svoje treće dijete, sina Cyana Limu Lemmersa, kojeg je dobila s dečkom Andreom Lemmersom. Adriani je to treće dijete, već ima dvije kćeri, 12-godišnju Valentinu i 9-godišnju Siennu, koje je dobila s bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem. ''To je sada prijelazno razdoblje jer sam rodila bebu. Dakle, upravo ste stvorili život, to je veliki blagoslov. Svako tijelo ima drugačiju reakciju tijekom trudnoće i nakon trudnoće. Moram trenirati svaki dan, vježbati prihvaćanje svaki dan, a ja se borim svaki dan'', rekla je Adriana te je priznala da je tu i tamo nesigurna u sebe, ali da se svakog dana podsjeća da je i ona samo čovjek. No, ako stavimo po strani višak kilograma, mnogi su primijetili i drugačije crte lica, pa se nameće pitanje je li se podvrgnula nekom estetskom zahvatu. U galeriji pogledajte transformaciju slavne Adriane Lime.