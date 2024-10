Adi Šoše iskreno o anksioznosti: 'Izađite iz zone komfora, tu počinje život'

Pjevač Adi Šoše (29) iz Mostara osvojio je hrvatsku publiku, rasprodavši dva koncerta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u rekordnom roku. U prodaju su puštene karte za treći nastup, a nama je omiljeni Mostarac otkrio što publika može očekivati od nastupa, ali i planove na glazbenom putu.

Šoše je diplomirani inženjer građevine, no odabrao je nešto drugačiji karijerni put, koji se itekako isplatio na temelju njegovih dosadašnjih uspjeha. Osim što je postao hit na društvenim mrežama, može se pohvaliti gustim rasporedom nastupa.

Nezaboravno iskustvo u Lisinskom

Iako je jedan od najtraženijih pjevača u regiji koji je napunio mnoge klubove u Hrvatskoj, nije očekivao toliku pomamu za zagrebačkim solističkim koncertom u Lisinskom.

"Prvi me nije iznenadio, drugi me jest malo, no treći nisam očekivao. Hvala ljudima na ukazanom povjerenju, na meni je sada da stvorim za sve nezaboravno iskustvo", rekao je Šoše o koncertu s AL Music Bandom. Na pitanje što priprema za publiku, ostao je zagonetan, no iznenađenja zasigurno neće nedostajati.

Foto: PIXSELL/Ivana Ivanovic

"Naravno da spremamo neke inovacije, ipak su ti koncerti kruna moje dosadašnje karijere", objasnio je Šoše. Prije koncerta će izaći nekoliko novih pjesama bržeg karaktera, a odlično će pristajati njegovoj živahnoj pojavi na sceni. Nove je singlove nazvao "adrenalinskim injekcijama" koje će uvrstiti u svoj drugi album. U planu je čak i treći album za sljedeću godinu, jasno je da za regionalnu zvijezdu nema stajanja.

"Neće se arene koje sanjamo napuniti same od sebe", objasnio je.

Prevladao anksioznost

S obzirom na njegovu suverenost na pozornici, čudi činjenica da Šoše nije imao javni nastup sve do 2017. godine zbog anksioznosti. Kaže kako nema drugo objašnjenje osim kasne zrelosti. Priznaje da ne postoji neki specifičan način pomoću kojeg je prevladao strah od javnih nastupa, no ističe da je glavni ključ - hrabrost. Stečeno samopouzdanje odrazilo se na njegov cjelokupan život te je počeo povlačiti poteze koji su mu ranije bili nezamislivi.

"Izađite iz zone komfora, tu počinje vaš život", savjetuje.

Pozitivnih reakcija ženskog dijela publike ne manjka, što glazbeniku godi. Jer, kako kaže, svi volimo pažnju, htjeli mi to priznati ili ne.

"Nekad ima više pažnje nego ja mislim da sam je vrijedan. Nikad neću prestati biti zahvalan za sve što mi je glazba podarila i daruje u kontinuitetu", dodao je.

Značajne suradnje i slušane pjesme

Šoše je radio na pjesmama s poznatim producentom Amilom Lojom te stvorio duet s Tonyjem Cetinskim (55). Ipak, jedna od njegovih želja jest suradnja s Jelenom Rozgom (47).

Na društvenim mrežama nerijetko se mogu vidjeti snimke s njegovih nastupa, a posebice je popularna obrada hita "Tražim ruke tvoje". No, Šoše se može pohvaliti veliki uspjehom njegovih originalnih pjesama poput "Od jeseni do proljeća" i "Najljepši cvijet".

"Manje su dijeljene po društvenim mrežama i šira publika je s njima manje upoznata, ali dođite na moj koncert da čujete kako ljudi reagiraju na njih. Neosporno je da nose magiju sa sobom, a na kraju dana samo to je i bitno", objasnio je pjevač.

Discipliniran glazbenik

Šoše nerijetko ima pet nastupa u šest dana, zbog čega se suočava s manjkom sna, ali ne i energije. Kaže kako je fokusiran na oporavak za sljedeći koncert, zbog čega je izdržao nenormalan tempo bez ijednog otkaza.

"Otkriješ auto pilot mode u sebi i sav stres koji nosi jedan koncert postaje jedan normalan dan u uredu", zaključio je uspješan pjevač.

