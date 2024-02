Najveći ljubavni koncert sinoć je u zagrebačkoj Areni održao regionalni superstar narodne glazbe Aco Pejović i uspio nadmašiti nemoguće - vlastiti uspjeh otprije točno godinu dana kada je prvi put rasprodao najveću koncertnu dvoranu u Hrvatskoj i tri i pol sata držao dvadeset tisuća posjetitelja u glazbenom deliriju.

Ponovio je to drugo Valentinovo za redom, a tisuće obožavateljica i obožavatelja svih generacija u glas su pjevali s njim do posljednjeg daha.

Slavlje ljubavi i žena u režiji omiljenog glazbenika iz susjedstva proželo je dvoranu emocijama od prve pjesme "Jednom se živi", s kojom je započeo ljubavnu rapsodiju svojim mega hitovima koji diraju u srce.

Njegova nepresušna energija i specifičan vokal šarmiraju publiku gdje god se pojavi, a omiljeni pjevač im se odužuje u potpunosti.

Aco Pejović

Dan zaljubljenih upravo zato Aco Pejović odabrao je za vrhunac nove hrvatske turneje - želio je na godišnjicu prvog zagrebačkog trijumfa zahvaliti publici na ljubavi kojom ga neprestano obasipa.

Aco Pejović

Omiljen i među nogometašima

Nije tajna da je Aco omiljeni pjevač našim nogometnim šampionima Luki Modriću i Dariju Srni, a Modrićeva supruga Vanja cijeli je koncert provela na videopozivu s Pejovićevom suprugom Biljanom.

"Velika mi je čast što sam večeras ponovno nastupao u ovom divnom gradu. Hvala vam divni ljudi, neka vam je sretan Dan zaljubljenih i neka vas prati ljubav i zdravlje. Ljubim vas i volim od srca", poručio je emotivni Pejović.

Aco Pejović

Na vrhuncu koncerta, Aci se kao poseban gost pridružio njegov dragi prijatelj i kolega, pop zvijezda Saša Kovačević, s kojim je otpjevao pjesmu Olivera Dragojevića "Bez tebe", koja je publiku bacila u delirij.

Potom je Saša je izveo svoja velika tri hita, "Slučajno", "Noć do podne" i "Živim da te volim".

Oduševljena publika

Nastavio je zatim Pejović nizati svima znane hitove i da se pitalo publiku i njega, koncertu nikad ne bi došao kraj.

Nakon posljednjeg povratka na bis velikog kavalira i markantnog glazbenika kojega je ispratila uz gromoglasni aplauz, publika je sporo, ali uz pjesmu i nasmijano, izlazila iz Arene uz komentare kako bolji Dan zaljubljenih u metropoli nisu mogli poželjeti.

Za odabrane VIP goste after party u zagrebačkom River Pubu je potrajao do jutra i to uz nastup energičnog benda Barabe koje je baš Aco osobno odabrao da s njime dočekaju zoru.

Aco Pejović

Aco Pejović

Od skromnog pjevača u jednoj pizzeriji do i dalje jednako skromnog izvođača koji uživa status najveće regionalne zvijezde narodne glazbe prošlo je više od trideset godina.

Njegovu jednostavnost, iskrenu emociju i nevjerojatnu moć da glasom dira dušu, publika prepoznaje i nagrađuje u svim najvećim dvoranama u regiji.

Prošle je godine Aco na kraju prve trijumfalne noći u našoj metropoli obećao publici da će se ponovno vratiti, a nakon sinoćnje maestralne reprize može se slobodno reći da će zagrebačka publika i Aco Pejović i svako iduće Valentinovo provesti zajedno - neumorni u pjesmi, plesu i ljubavi.

Sve su glasnija šuškanja da se i na Valentinovo dogodine Aco Pejović vraća u Arenu Zagrebu u organizaciji promotorske kompanije Lion Events.

Foto: RTL/Screenshot Foto: RTL/Screenshot

