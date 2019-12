ACA LUKAS I TRIFUNOVIĆ ZARATILI OKO FOTKE S BIJELIM PRAHOM: ‘Koja ti je slava? Raznesenje?’

Aca je poručio Trifunoviću da gleda svoja posla te da bi mu bilo najbolje da se drži glume

Fotografija folk zvijezde Aleksandra Vuksanovića, koji je poznat kao Aca Lukas, na kojoj on leži na kauču, a ispred njega na crnom stoliću stoji vrećica s bijelim prahom podijelila se brzinom munje društvenim mrežama, pišu Novosti.

Spornu fotografiju na svom Twitter profilu objavio je i glumac Sergej Trifunović uz komentar “Koja ti je slava? Raznesenje!”.

Aca je za Novosti objasnio kako se ustvari radi o šali.

“Fotografija je nastala davno, iz zafrkancije s prijateljima. Kakva droga, to je šećer! Mi smo se za***avali, a netko je sad to zloupotrijebio, iz ne znam kojeg razloga. Zar mislite da bih ja poslije svega što sam napravio u životu, dozvolio sebi ovako nešto? Ni kad sam to radio nije bilo moguće da ispliva neka ovakva fotografija, a ne sad. Boli me uho, nemam se za što pravdati”, kazao je.

‘To je tvoja slika i prilika’

Također, Aca je poručio Trifunoviću da gleda svoja posla te da bi mu bilo najbolje da se drži glume.

“Sergej, okani me se. Nit’ te pratim, nit’ me zanima šta objavljuješ, ali me novinari pitaju da komentiram tvoje bljuvotine dok snimam novu pjesmu i gledam svoja posla. To savjetujem tebi, to jest, najbolje bi bilo da gledaš svoja posla, da se držiš glume i ne talasaš. To što kažu da si napisao na društvenim mrežama je tvoja slika i prilika. Ja sam o svojoj poročnoj prošlosti pričao javno, a ti pišeš gluposti iako najbolje znaš kako se raznosi od droge”, odgovorio mu je.

Sergej je potom podijelio novu fotografiju uz koju je napisao “Došli smo u posjed prave fotografije i ovom prilikom se ispričavamo Aci Lukasu. I naravno, čestitamo slavu, malo raznesenje”.