Laverne Cox je trans žena koja je glumila u popularnoj seriji "Orange Is the New Black". U jednom trenutku, njezin lik, Sophia, prikazan je prije njezine tranzicije. Laverne je rekla da je redateljica serije, nakon što je saznala da ima brata blizanca, M. Lamara, inzistirala da dođe na audiciju za tu ulogu.