80-ih se proslavila figurom u mokroj majici, a ovako danas izgleda Pipi djevojka

Hrvatska manekenka Ana Sasso, početkom 80-ih snimila je kultnu reklamu za sok Pipi, nakon čega su se mnogi zaljubili u njezinu vanserijsku ljepotu, a prozvana je i seks-simbolom bivše države. Poznata je i kao Miss Jugoslavije, a u sklopu izbora za Miss Svijeta ušla je među 15 polufinalistica. Za svoju ljepotu i scenski nastup uvijek je primala pohvale, ali unatoč tome nikada se nije osjećala kao dio modnog svijeta. Već je dugi niz godina u braku sa suprugom Hrvojem, s kojim se vjenčala u tajnosti, a proteklih godina žive u Samoboru. Jednom je izrazila nezadovoljstvo što je ljude često percipiraju isključivo zbog ljepote. "Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu za Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju", požalila se jednom prilikom.