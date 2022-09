Komičar Chris Rock je nastupao s kolegom komičarem Daveom Chappelleom u liverpoolskoj M&S Areni. Chappelle je pitao Rocka o šamaru kojeg je dobio od Willa Smitha na Oskarima: "Je li to s**nje boljelo?", piše Daily Mail.

"Prokletstvo! Udario me zbog glupe šale, najljepše šale koju sam ikada ispričao. Will je 30 godina ostavljao dojam savršene osobe, no sada je pokazao da je ružan kao i svi mi. Kakve god bile posljedice… Nadam se da neće ponovno pokazati svoje "pravo lice", rekao je.

Podsjetimo, Smith je u ožujku uletio na pozornicu na dodjeli Oskara kako bi ošamario Rocka nakon što se našalio o Smithovoj ženi Jadi. Obrijala je glavu jer pati od alopecije, a Rock se našalio da nalikuje "GI Jane". Bijesan, Smith je prekinuo nastup, doskočio na pozornicu i pljusnuo kolegu po obrazu.

Rock nije prihvatio ispriku

Smith se tada kratko ispričao, a kasnije mu je čak ponudio "ruku pomirenja" putem Instagrama, no Rock nije prihvatio ispriku,.

Smith nije bio jedina meta Rockovog nastupa u četvrtak navečer - također je spominjao i Meghan Markle i njezine stalne pritužbe na kraljevsku obitelj i njezin život.

"Jednostavno ne shvaćam", rekao je. On misli da se ona pravi žrtvom.