Vruće ljeto počelo je na platformi Voyo! Osim najnovijih epizoda zavodljivog reality showa ''Love Island UK'' uz koje će gledatelji nestrpljivo iščekivati hoće li se među parovima roditi ljubav, tu su i prave filmske poslastice - dinamični i uzbudljivi ''Amsterdam'' te epska povijesna priča ''Sjevernjak''.

Pretplatnici platforme Voyo u najnovijim epizodama reality showa ''Love Island UK'' mogu uživati svakog dana ovog ljeta! Nova sezona reality showa donosi uzbudljive trenutke i romantične zaplete u izoliranoj vili u Španjolskoj. U ovoj popularnoj emisiji samci iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva moraju se upariti kako bi ostali u igri, što uključuje razna natjecanja, romantične spojeve i, naravno, puno drame.

Dramatični obrati u 'Love Island UK'

Maya Jama vraća se u još jednu sezonu kao voditeljica tog natjecateljskog showa, a prethodno je vodila i 10. sezonu emisija ''Love Island UK'', ''Love Island All Stars'' i prvu sezonu ''Love Island Games''. Poznata lica su u vili, ali i puno novih koji su se spremni boriti do kraja za glavnu nagradu nove sezone. Svakodnevni dramatični obrati i formiranje novih parova čine ''Love Island UK'' neodoljivim sadržajem dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li se ljubav među natjecateljima razviti do kraja showa ili biti prekinuta sljedećim izazovom.

Gledatelji koji preferiraju napete filmske priče uživat će u filmu ''Amsterdam''. Napet scenarij redatelja Davida O'Russella donosi intrigantnu priču smještenu u burne tridesete godine prošlog stoljeća. Ova misterija prati tri prijatelja: doktora, medicinsku sestru i odvjetnika koji postaju svjedoci ubojstva i budu upleteni u jednu od najšokantnijih zavjera u američkoj povijesti.

U seriji jedne od najpoznatijih holivudskih faca

U središtu radnje nalaze se nagrađivani glumci Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington, čije uloge perfektno opisuju ove živopisne likove. Radnja filma odvija se u užurbanom gradu, gdje tajne i laži dolaze na vidjelo, a naši se junaci moraju boriti za istinu i pravdu. Kada ih lažno optuže za zločin, moraju bježati i pritom razotkriju pravu istinu, iskopavajući mračne tajne i skrivene motive moćnih ljudi. ''Amsterdam'' savršeno kombinira povijest i fikciju, stvarajući nezaboravno filmsko iskustvo.

A hoće li naši junaci uspjeti razotkriti zavjeru i preživjeti u svijetu punom opasnosti? Neka ljubav, ubojstvo i zavjera počnu!

'Sjevernjak' je vizualno remekdjelo

Za ljubitelje povijesnih epskih filmova, tu je i ''Sjevernjak'', film čija je radnja smještena u 10. stoljeće te prati mladog princa Amleta koji svjedoči ubojstvu svog oca kralja Aurvandila, a počinitelj je njegov stric Fjolnira. Nakon što pobjegne iz kraljevstva, Amlet se zaklinje na osvetu i godinama kasnije vraća se kao neustrašivi ratnik. Glumačku postavu predvode Alexander Skarsgård kao hrabri Amlet, Anya Taylor-Joy kao ljubav njegova života, Nicole Kidman kao kraljica Gudrun i Ethan Hawke kao kralj Aurvandil. Sačinjen od intrigantnih scena borbe i prelijepih nordijskih pejzaža, ''Sjevernjak'' je vizualno remekdjelo.

Kako se Amlet približava svom cilju, sukobi i izdaje otkrivaju mračne obiteljske tajne. Redatelj Robert Eggers oživljava svijet Vikinga i uranja duboko u mitove i legende tog doba. ''Sjevernjak'' je epski spektakl koji nas vodi na putovanje surovim svijetom Vikinga i kombinira napetu radnju, izvanredne performanse i fascinantne vizuale.

