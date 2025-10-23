Vodič za Noć vještica: 25 filmova na Voyo za najstrašniju noć u godini

Listopad je tu, a s njim i najjezivija noć u godini. Dok se vani spušta magla i lišće šušti pod nogama, idealno je vrijeme da se udobno smjestite, ugasite svjetla i pripremite za filmski maraton koji ledi krv u žilama. Ne morate tražiti dalje, jer je Voyo pripremio impresivnu kolekciju naslova stvorenih za Halloween. Od psiholoških trilera i nadnaravnih horora do kultnih klasika i mračnih komedija, ova lista nudi ponešto za svakog ljubitelja strave. Pripremite kokice!

Psihološki trileri i napetost koju ne želiš propustiti na Voyo

Uljezi - Godine 1945., nakon završetka Drugog svjetskog rata, žena s dvoje djece povlači se u stari obiteljski dom na Kanalskim otocima, gdje osjetljive na svjetlost, u tami i tišini sve više vjeruju da nisu sami. S neobjašnjivim događajima koji postaju učestaliji, strah raste, a granica između stvarnog i nadnaravnog briše se. Film Uljezi vodi nas u atmosferu paranoje i usamljenosti, otkrivajući istine iz prošlosti koje prijete uništiti njihovu sigurnost. Napeti psihološki horor s mračnim preokretima preispituje granice vjere, stvarnosti i ljubavi.

Misery - Prema romanu Stephena Kinga, "Misery" je zastrašujuća priča o opsesiji. Poznati pisac doživi prometnu nesreću, a spašava ga njegova "najveća obožavateljica", Annie Wilkes. Ubrzo shvaća da je postao njezin zatočenik, prisiljen pisati samo za nju. Film je napeti psihološki triler koji istražuje mračnu stranu slave i fanatizma.

Poremećena - Snimljen u potpunosti na iPhoneu, ovaj film stvara jedinstven osjećaj klaustrofobije i paranoje. Žena je protiv svoje volje smještena u mentalnu ustanovu, gdje se mora suočiti sa svojim najvećim strahom – progoniteljem za kojeg nije sigurna je li stvaran ili samo plod njezine mašte.

Podrijetlo zla - Napeti triler prati priču o Jane Harper (Olivia Cooke), mladoj ženi opsjednutoj mračnim silama. Profesor Joseph Coupland (Jared Harris) vodi nekonvencionalni eksperiment kako bi je izliječio, pozivajući studente na udaljeno imanje izvan Londona. Pokušaj prizivanja zle energije brzo se pretvara u borbu za preživljavanje, dok neobjašnjivi događaji prijete uništiti sve. Film istražuje granice znanstvenog istraživanja i okultnog, testirajući hrabrost i razumijevanje stvarnosti. Kombinirajući elemente trilera, horora i psihološke drame, Podrijetlo zla stvara napetu atmosferu.

Lijek za život - Gotički horor triler vizualno je zapanjujuć, ali i duboko uznemirujuć. Mladi broker poslan je u misteriozni wellness centar u švicarskim Alpama kako bi vratio svog šefa, samo da bi otkrio kako tretmani u centru kriju mračne i bolesne tajne.

Nadnaravni užasi i demoni u filmovima na Voyo

Demoni - Znanstveno-fantastični triler prati Tasyu Vos (Andrea Riseborough), korporativnu agenticu koja koristi naprednu tehnologiju za preuzimanje tuđih tijela i izvršavanje atentata. Iako je izuzetna u svom poslu, njezina profesionalna predanost počinje uništavati njezinu psihičku ravnotežu, dovodeći do dramatičnih promjena u njezinoj ličnosti. Kako se bori s nasilnim sjećanjima i porivima, film istražuje posljedice gubitka identiteta i kontrole, sve dok Tasyina svijest ne ostane zarobljena u umu osobe koju je trebala manipulirati, prijeteći njezinu potpunom nestanku.

Zla smrt 2 - Remek-djelo Sama Raimija i Brucea Campbella, "Zla smrt 2" je savršena mješavina humora i brutalnog horora. Ash Williams se ponovno bori protiv demona u izoliranoj kolibi, a film je poznat po svojoj energičnoj režiji, slapstick nasilju i legendarnom statusu kultnog filma.

Candyman - Legenda o Candymanu, duhu s kukom umjesto ruke, oživljava kada studentica istražuje urbane mitove u Chicagu. Film je poznat po svojoj jezivoj atmosferi, društvenim komentarima i zastrašujućoj ideji da izgovaranje imena može prizvati zlo.

Zrcala - Bivši policajac postaje noćni čuvar u izgorjeloj robnoj kući i otkriva da zla sila obitava u zrcalima. Ono što počinje kao nadnaravna misterija brzo se pretvara u borbu za život njegove obitelji.

Seansa - Smješten u elitni internat za djevojke, ovaj film prati skupinu učenica koje izvedu seansu kako bi kontaktirale duha preminule kolegice. Umjesto zabave, probude mračnu prisutnost koja ih počinje proganjati jednu po jednu.

Polje straha - Napeti triler prati šest neznanaca koji se bude usred ogromnog polja kukuruza, bez ikakvog sjećanja na to kako su tamo dospjeli. Svaki od njih posjeduje poseban predmet koji je ključ njihovog preživljavanja. Dok pokušavaju shvatiti povezanost tih predmeta i pronaći izlaz, ubrzo otkrivaju da ih proganja smrtonosna sila koja ih neprestano promatra. Kako napetost raste, sukobljavaju se ne samo međusobno, već i sa svojim najdubljim strahovima. Polje straha istražuje granice ljudske izdržljivosti, povjerenja i borbe za opstanak u sučeljavanju s nepoznatim. Ako uživate u jezivim trilerima punim misterija, ovaj film će vas držati na rubu sjedala do posljednje sekunde!

Ubojite lutke i poremećeni umovi u hororcima na Voyo

Dječja igra - Film koji je stvorio jednu od najpoznatijih horor ikona – Chuckyja. Kada dječak Andy za rođendan dobije lutku "Dobrog dečka", ubrzo otkriva da je u njoj zarobljena duša serijskog ubojice Charlesa Lee Raya, koji nema namjeru ostati igračka.

Siroče: Prvo ubojstvo - Prednastavak filma "Siroče" otkriva šokantnu pozadinsku priču Esther, opasne odrasle žene koja se pretvara da je nestala djevojčica kako bi se infiltrirala u obitelji i terorizirala ih iznutra.

Piercing - U psihološkom horor-trileru Piercing, Reed (Christopher Abbott) kreće na poslovno putovanje s mračnim planom. Unatoč obitelji koju ostavlja, u njegovom koferu nalazi se oružje i pribor za umorstvo. Reed vjeruje da će zadovoljenje svojih mračnih poriva osloboditi unutarnju napetost i omogućiti mu povratak normalnom životu. Međutim, njegov plan mijenja se kad upozna Jackie (Mia Wasikowska), prostitutku koju je unajmio. Povjerenje između njih brzo se raspada, a njihova dinamična igra kontrole postaje sve kompleksnija. Napetost raste, a njihova sudbina završava krvavo, otkrivajući tamnu stranu ljudske psihe.

Glasovi - Ryan Reynolds glumi simpatičnog, ali poremećenog tvorničkog radnika koji čuje glasove svojih kućnih ljubimaca – zloćudne mačke i dobroćudnog psa – koji ga potiču na nasilje. Film je bizarna, ali zabavna mješavina komedije i horora.

Istraži folk horor filmove i bizarne svjetove na Voyo

Posvećenje - Horor Posvećenje istražuje tamne tajne crkve i ljudske duše. Grace odlazi u škotski samostan nakon što njezin brat, svećenik, navodno počini samoubojstvo. Sumnjajući u službenu verziju, otkriva mračne intrige i zločine. Suočena s jezivim vizijama, Grace razotkriva istinu o svom bratu i sebi. Ovaj film nudi atmosferičnu napetost i šokantne preokrete, savršen za ljubitelje horora.

Janje - Islandski folk horor koji je istovremeno predivan i duboko jeziv. Bračni par bez djece na svojoj farmi otkriva misteriozno stvorenje, hibrid čovjeka i janjeta, te ga odlučuje odgajati kao svoje dijete, što dovodi do neočekivanih i zastrašujućih posljedica.

Klimaks (Climax) Psihodelična noćna mora redatelja Gaspara Noéa. Skupina plesača slavi na zabavi koja se pretvara u pakao nakon što im netko podmetne LSD u piće. Film je vizualno hipnotičan i kaotičan prikaz ljudskog sunovrata.

Komedije s daškom strave

Noć glupih mrtvaca - Britanska horor komedija koja je postala klasik. Shaun, običan čovjek bez ambicija, pokušava se nositi s apokalipsom zombija dok istovremeno pokušava spasiti svoju djevojku i majku te popraviti odnose s prijateljima. Savršen film za one koji vole smijeh uz malo krvi.

Posljednji Srbin u Hrvatskoj Domaća zombi komedija smještena u postapokaliptičnu Hrvatsku. Priča prati nespojivu skupinu preživjelih u borbi protiv zombija, nudeći satiričan pogled na balkanski mentalitet usred apokalipse.

Akcija, avantura i ostali žanrovi

Za one koji žele pauzu od čistog horora, na Voyo pronađite naslove koji miješaju žanrove:

Ivica i Marica: Lovci na vještice - Akcijska fantazija o odraslim bratu i sestri kao profesionalnim lovcima na vještice.

Savez - U nadnaravnom hororu Savez, mlada žena suočava se s traumom majčine smrti i neobjašnjivom prisutnošću u kući u kojoj je odrasla. Nakon majčine smrti, njezina svakodnevica postaje sve zastrašujuća zbog neobičnih događanja koja povezuju stvarnost i duhovni svijet. Kuća postaje poprište mračnih tajni obiteljske prošlosti, istražujući teme gubitka i trauma. Kroz zagonetne obrate, protagonista pokušava razotkriti misterije koje joj prijete.

Vražji tjesnac - "Found footage" horor inspiriran stvarnim misterijem Dyatlov Passa.

Strava - U horor-komediji Strava, tinejdžerka Millie, obična srednjoškolka, suočava se s potpunim preokretom života nakon nesretnog slučaja u kojem zamijeni tijelo sa zloglasnim serijskim ubojicom. S manje od 24 sata na raspolaganju, Millie mora smisliti način kako da se vrati u svoje tijelo prije nego što promjena postane trajna. Uz pomoć svojih prijatelja, pokušava preživjeti u svijetu u kojem njezino tijelo sada koristi ubojica za ostvarenje svojih krvavih planova. Strava je napeti horor s komičnim elementima koji spaja napetost i humor, dok Millie bježi od opasnosti i pokušava ispraviti situaciju.

Čovjek bez lica je mračna psihološka drama o identitetu, osveti i samospoznaji. Glavni junak, nakon godina ponižavanja i prevare, budi se jednog dana i otkriva da mu je lice nestalo, zamijenjeno praznom bijelom maskom. Ovaj misteriozni preobražaj pokreće potragu za odgovorima i pravdom, dok se suočava s vlastitim demonima i ljudima koji su ga nekada iskorištavali. S maskom koja se ne može skinuti, svaki njegov korak vodi ga dublje u mračne tajne prošlosti i mrežu spletki. Film istražuje teme gubitka, osvete i potrage za sobom, držeći gledatelja u napetosti i potičući na razmišljanje o našoj pravoj prirodi.

Pronađite savršen film za svoju Halloween večer na platformi Voyo. Ugasite svjetla, pojačajte zvuk i uživajte u jezi Noći vještica!