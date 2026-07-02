Tenis na filmu: od šarma Wimbledona do mračnih tajni i velikih ljubavi

Dok su nekada dominirale lagane romantične komedije, današnji filmski i televizijski prikazi tenisa zaranjaju dublje, istražujući kompleksne odnose, mračne tajne i stvarne biografije koje su oblikovale sport. Od šarmantnih klasika do napetih psiholoških drama, tenis na ekranu nudi puno više od samog natjecanja.

"Wimbledon": Šarmantni klasik koji je definirao žanr

Kada se spomenu teniski filmovi, mnogima je prva asocijacija romantična komedija 'Wimbledon' iz 2004. godine. Film Richarda Loncrainea uspio je ono što mnogim sportskim dramama ne polazi za rukom: stvoriti priču koja podjednako privlači i ljubitelje sporta i one koji za njega ne mare. U središtu je Peter Colt (Paul Bettany), britanski tenisač na zalasku karijere, čiji je rang pao sa jedanaestog na 119. mjesto. Dobivši pozivnicu za svoj posljednji Wimbledon, on ne očekuje ništa, no slučajan susret s američkom teniskom zvijezdom u usponu, Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst), mijenja sve.

Tajna uspjeha filma leži u opipljivoj kemiji između Bettanyja i Dunst, koji su uvjerljivo dočarali par čija romansa cvjeta pod pritiskom najvećeg teniskog turnira na svijetu. Njihov odnos postaje katalizator za Coltov nevjerojatan povratak u formu. Iako film pati od nekih mana tipičnih za rane 2000-e, poput povremene upotrebe nezgrapnog CGI-ja i jednodimenzionalnog negativca, njegova temeljna priča o autsajderu ostaje iznimno privlačna. Za hrvatsku je publiku posebno zanimljiva paralela između fiktivnog Petera Colta i stvarne sportske bajke Gorana Ivaniševića, koji je tri godine ranije, 2001., kao 125. igrač svijeta s pozivnicom osvojio Wimbledon, što ostaje jedan od najvećih pothvata u povijesti sporta.

Mračna strana terena: Psihološka napetost serije 'Fifteen-Love'

Televizijska drama 'Mreža laži' pokazuje koliko se pristup teniskim pričama promijenio. Ova britanska serija zadire u tamnu stranu sporta, istražujući toksične odnose, zlouporabu moći i psihološke posljedice koje ostaju dugo nakon završetka karijere. Radnja prati Justine Pearce (izvanredna Ella Lily Hyland), bivšu tenisku nadu čiji su snovi prekinuti teškom ozljedom. Pet godina kasnije, ona optužuje svog bivšeg trenera Glenna Lapthorna (Aidan Turner) za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna.

Ono što seriju čini iznimno napetom jest njezina moralna dvosmislenost. Scenarij vješto gradi napetost, ostavljajući gledatelje da se neprestano pitaju tko govori istinu. Je li Justine žrtva koja je napokon skupila hrabrost ili manipulativna osoba vođena osvetom zbog uništene karijere? Serija ne nudi lake odgovore, već umjesto toga pruža kompleksan portret ambicije, traume i načina na koje se istina može iskriviti i sakriti. To je priča koja teniski teren koristi kao arenu za seciranje dubokih psiholoških i etičkih pitanja modernog društva.

Iščekivanje novih priča: Od Agassija i Graf do Federera

Žanr je i dalje živahan, s nizom novih projekata koji se bave stvarnim ikonama sporta. Ovog ljeta stiže 'Savršeni par', film o jednoj od najvećih sportskih ljubavnih priča, onoj između Andrea Agassija i Steffi Graf. Film istražuje kako su ih zahtjevni očevi oblikovali u prvake, ali i ostavili traume koje su im pomogle da pronađu zajednički jezik unatoč potpuno različitim osobnostima. U glavnim ulogama su Toby Sebastian i Lena Klenke, a priča obećava intiman pogled na njihovu vezu koja se razvijala daleko od očiju javnosti.

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