Situacija sve napetija: Farmere iznenadio posjet mentora Marinka

Nova epizoda sa sobom je donijela i nove drame, a neki od farmera su bili začuđeni kada su u daljini ugledali mentora Marinka koji im se polako približavao.

"Samo da donese dobre vijesti", poručila je Doroteja. Marinko je došao do jednog farmera provjeriti kako je prošao zadatak koji su tabori trebali odraditi što je i u njemu izazvalo nervozu. "Trudili smo se što brže odraditi", poručio mu je vođa obitelji jednog tabora, dok mu je Marinko uzvratio da to ne mora značiti da je zadatak dobro odrađen.

Za to vrijeme, neki od farmera pokušavali su dokučiti što se to točno događa te o čemu pričaju mentor i spomenuti farmer čije lice je bilo sve zabrinutije. "Majstori znaju reći oko vara", poručio je Marinko. Darko je također prokomentirao težinu zadatka. "Ja se nisam s tim u životu susretao. Ja nikakve kućice tog tipa nisam susretao", poručio je. Manja je prokomentirala i vođu zadatka: "On je predobra osoba, ali možda nije za ovaj zadatak. I on je priznao da mu ta uloga baš nije sjela. Nismo bili baš organizirani, malo smo previše sjedili. Stvarno se nadam da će netko drugi biti vođa", iskreno je otkrila.

Za to vrijeme, napetost je i dalje rasla, a mentor Marinko nije davao odraz oduševljena obavljenim zadatkom, ali je na kraju poručio da izgleda dosta dobro. "Bome se Marinko nije šalio. On u milimetar gleda je li sve funkcionira", rekao je Dejan. U drugom taboru situacija je u potpunosti drugačija. "Šok, ništa nije na mjestu", poručio je iznenađeni Marinko, dok se vođa obitelji pokušao opravdati da je to uzrokovao vjetar. "Ja ovdje nemam što ni mjeriti", poručio mu je mentor. "Iako nismo završili zadatak, nije me stid, mi stojimo iza toga što smo uradili", otkrio je vođa obitelji. Marinko je objasnio da ga je drugi tabor razočarao, a njegov iznenađeni izraz lica mnogi su primijetili.

