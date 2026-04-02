Ovo su najkontroverzniji izazovi iz Love Islanda

Filmska večer: Rekorder po broju pritužbi

Nijedan izazov ne unosi toliko razdora kao 'Filmska večer'. Koncept je jednostavan, ali okrutan: timovi se natječu u kvizu, a pobjednici dobivaju pravo pogledati kratke isječke ponašanja svojih partnera iz perioda razdvojenosti, najčešće iz zloglasne Casa Amor. Snimke su često montirane tako da izvuku događaje iz konteksta i stvore maksimalnu dramu.

Vrhunac se dogodio 2021. godine, kada je natjecateljica Faye Winter eksplodirala nakon što je vidjela isječak svog partnera Teddyja Soaresa. Njezina žestoka reakcija rezultirala je s gotovo 25.000 pritužbi britanskom medijskom regulatoru Ofcomu, što je apsolutni rekord u povijesti showa.

Detektor laži: Ukinut zbog mentalnog zdravlja

Godinama omiljen među publikom, izazov s detektorom laži na kraju je ukinut zbog negativnog utjecaja na mentalno zdravlje natjecatelja. Tijekom ovog testa, otočani su bili spojeni na poligraf dok su im partneri postavljali provokativna pitanja o vjernosti i osjećajima.

Problem je bio u tome što su rezultati često proglašavani 'lažima' čak i kad su natjecatelji tvrdili da govore istinu, što je dovodilo do teških svađa i emocionalnih slomova. Kap koja je prelila čašu dogodila se kada je Jack Fincham 'pao' na pitanju bi li ga mogle privući druge djevojke, što je slomilo njegovu partnericu Dani Dyer. Zbog sve većih kritika, izazov je trajno izbačen 2019. godine.

Štafeta s hranom: Gađenje pred malim ekranima

Za razliku od prethodna dva, treći izazov nije šokantan zbog emocionalne drame, već zbog onoga što su mnogi gledatelji nazvali 'nehigijenskim' i 'odvratnim'. U ovim igrama, natjecatelji su morali ustima prenositi hranu ili piće od jedne osobe do druge, često dok ne bi napunili neku posudu. Izazov 'Spit the Roast' posebno je zgrozio javnost kada su parovi iz usta u usta prenosili komade pečene večere. Godinama su društvene mreže bile preplavljene komentarima gađenja, a mnogi su se pitali zašto produkcija inzistira na nečemu tako neukusnom.

Iako su ovakve igre stvarale televizijski sadržaj o kojem se priča, također su pokrenule važne rasprave o granicama zabave i odgovornosti produkcije prema ljudima koje su stavili pred kamere.

Iako su ovakve igre stvarale televizijski sadržaj o kojem se priča, također su pokrenule važne rasprave o granicama zabave i odgovornosti produkcije prema ljudima koje su stavili pred kamere.