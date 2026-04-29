Okupile se zvijezde u 'Tko bi rekao': Znate li zašto je Churchill htio unovačiti polarne medvjede?

Okupile se zvijezde u 'Tko bi rekao': Znate li zašto je Churchill htio unovačiti polarne medvjede?
Foto: Voyo

U novoj epizodi popularnog RTL-ovog kviza 'Tko bi rekao' snage će odmjeriti dva jaka tima sastavljena od poznatih lica: influenserica Meri Goldašić i rukometna legenda Vlado Šola stat će nasuprot glumcu Borku Periću i pjevačici Maji Bajamić.

29.4.2026.
13:14
Od peruanske prašume do francuskih školskih klupa

Natjecatelji i publika krenut će na virtualno putovanje svijetom neobičnih činjenica. Jedna od postaja je i tajanstvena peruanska Amazona, dom prirodnog fenomena poznatog kao 'kipuća rijeka', gdje voda doseže temperature opasne po život. Iz prašume, pitanja vode u francuske školske kantine, gdje se vodi pravi gastronomski rat. Pitanje o ograničenoj upotrebi kečapa otkrit će koliko Francuzi drže do svoje kulinarske tradicije i zašto popularni umak ondje nije uvijek dobrodošao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tko bi rekao (@tkobirekao)

Nevjerojatne ideje i povijesni preokreti

Kviz će zaviriti i u povijesne arhive iz kojih izranjaju nevjerojatne priče. Jedna od njih zasigurno će izazvati raspravu, a tiče se Winstona Churchilla i njegove navodne ideje o korištenju polarnih medvjeda u vojne svrhe. Je li slavni državnik doista razmatrao takvu bizarnu strategiju? Ništa manje iznenađujuća nije ni priča o jastozima. Danas luksuzna delikatesa, nekada su u Americi bili toliko česti i smatrani hranom niže vrijednosti da su se njima, kako otkriva jedno od pitanja, hranili zatvorenici.

Okupile se zvijezde u 'Tko bi rekao': Znate li zašto je Churchill htio unovačiti polarne medvjede?
Foto: Voyo

Izazovi modernog doba i strah od bolesti

Osim povijesti i geografije natjecatelji će se suočiti s temom hipohondrije, psihičkog poremećaja koji obilježava pretjeran strah od bolesti. Za kraj, kviz se okreće digitalnom dobu i simbolu bez kojeg je moderna komunikacija nezamisliva. Svi ga koristimo, no znaju li natjecatelji što se zapravo krije iza sveprisutnog znaka '@' i kako je nastao?

Okupile se zvijezde u 'Tko bi rekao': Znate li zašto je Churchill htio unovačiti polarne medvjede?
Foto: voyo

Bit će zanimljivo vidjeti tko će se bolje snaći u ovom vrtlogu neobičnih činjenica - tim Meri Goldašić i Vlade Šole ili tim Borka Perića i Maje Bajamić. Novu epizodu već sada možeš pogledati na platformi Voyo, a na RTL -u četvrtkom u terminu u 21:15.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
