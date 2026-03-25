Odrasla je bez oca, bila meta online kritika, a danas je zaštitno lice jedne od najvećih franšiza reality showa

Karizmatična voditeljica, poduzetnica i modna ikona u kratkom je roku postala sinonim za popularni reality show Love Island, a njezina priča o uspjehu inspiracija je mnogima.

Rođena u Bristolu od oca somalskog i majke škotsko-švedskog podrijetla, Jama je ime dobila po pjesnikinji Mayi Angelou. Djetinjstvo joj nije bilo lako; otac je veći dio tog razdoblja proveo u zatvoru, a sa samo šesnaest godina preselila se u London kako bi slijedila svoje snove u medijima. Počela je na YouTubeu, a zatim se probijala kroz rad na platformama poput Copa90, gdje je izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Brazilu. Uskoro je uslijedio proboj na radio, prvo na Rinse FM-u, a zatim na prestižnom BBC Radiju 1. Sa samo 23 godine postala je najmlađa voditeljica dodjele nagrada MOBO, čime je potvrdila svoj status zvijezde u usponu.

Kada je 2023. preuzela voditeljsku palicu reality showa Love Island, malo tko je očekivao da će postati zaštitno lice franšize. Ipak, njezina autentičnost, humor i nevjerojatan osjećaj za stil pretvorili su je u 'glavni karakter' showa. Svaki njezin ulazak u vilu postao je modni događaj, a gledatelji su je zavoljeli zbog prirodnog odnosa s natjecateljima. Kao prva voditeljica showa koja nije bjelkinja, i sama je istaknula važnost reprezentacije. 'Ovo je definitivno velik trenutak za sve nas i nadam se da će otvoriti puno više vrata drugim ljudima sličnog podrijetla', izjavila je za Vogue.

Uz vođenje glavne emisije i njezinih spin-off verzija, Jama je iznimno uspješna i u biznisu s vlastitom linijom kozmetike MIJ Masks te kao zaštitno lice brendova poput Rimmela i Dolce & Gabbane. Njezin put od teškog početka do statusa jedne od najutjecajnijih osoba britanske zabavne industrije, što je potvrdio i Forbes uvrstivši je na listu '30 ispod 30', dokaz je da su talent i upornost ključni za uspjeh.

