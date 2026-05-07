Nova turska romantična komedija stigla na Voyo: Kad cimeri postanu rivali u lovu na brak

Serija 'Samo prijatelji' donosi priču o dvoje cimera čiji se ležerni suživot pretvara u urnebesnu utrku s vremenom nakon jedne neočekivane oporuke.

Nasljedstvo koje mijenja sve

Radnja prati Ece (Hazar Ergüçlü) i Umuta (Kubilay Aka), dvoje prijatelja koji dijele stan i ne razmišljaju o braku. Njihovi se životi, međutim, okreću naglavačke kada Umutova ekscentrična teta odluči svoju jedinu preostalu kuću ostaviti onome od njih dvoje tko se prvi vjenča.

Suočeni s primamljivom nagradom, Ece i Umut, iako nespremni za "sudbonosno da", kreću u mahnitu potragu za idealnim supružnikom. Njihovi svakodnevni izlasci s različitim kandidatima pokreću lavinu komičnih situacija i nespretnih susreta koji testiraju granice njihovog prijateljstva i otvaraju pitanje kriju li se među njima dublji osjećaji.

Brz tempo i poznata glumačka imena

Ono što seriju čini posebno privlačnom jest njezin dinamičan format. Svaka od dvadeset epizoda traje svega petnaestak minuta, što je čini savršenom za brzo opuštanje i maratonsko gledanje. Dodatnu svježinu unosi i koncept gostujućih glumaca koji se pojavljuju u svakoj epizodi, unoseći novu dinamiku u potragu glavnih junaka. Zanimljivo je da je serija 'Samo prijatelji' turska adaptacija popularne talijanske serije 'Love Snack'.

Glavnu mušku ulogu tumači Kubilay Aka, jedan od cjenjenijih turskih glumaca mlađe generacije. Domaća publika ga pamti po upečatljivim ulogama poput Celasuna u kriminalističkoj drami 'Çukur' te kao Kerema u Netflixovom hitu za mlade 'Aşk 101'. Njegov talent prepoznat je i od strane struke, pa je tako za ulogu Umuta u seriji "Samo prijatelji" bio nominiran za prestižnu nagradu Zlatni leptir u kategoriji najboljeg glumca u romantičnoj komediji.

'Samo prijatelji' je lagana, šarmantna i duhovita serija koja nudi bijeg od svakodnevice. S kratkim epizodama, zanimljivom premisom i sjajnom glumačkom postavom, idealan je izbor za sve ljubitelje romantičnih komedija.