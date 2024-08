Skoknite u zabavni svijet filmova. Ovo je 13 prijedloga za savršen dan sa obitelji

Obiteljsko vrijeme dragocjeno je i nezamjenjivo. Od velikog broja aktivnosti, ponekad su filmovi za djecu u kojima uživa cijela obitelj, savršen način da dan provedete zajedno - uronjeni u svjetove mašte, zabave i emocija.

Roditelji su ti koji igraju ključnu ulogu kada je u pitanju upravljanje vremenom pred ekranima.

Zašto je važno gledati filmove s djecom?

No, uloga roditelja nijesamo u ograničavanju i upravljanju vremenom koje djeca provode pred ekranom. Istraživanja su pokazala kako postoje brojne prednosti u gledanju filmova s djecom, a na prvom mjestu je mestu - zajedničko vrijeme u kojemu dijete uživa. Osim toga zajedničko gledanje filmova za djecu:

Pomaže djetetu usmjeriti pažnju na ključne dijelove filma

Povećava koristi koje dijete može izvući iz odgledanog sadržaja

Poboljšava djetetovo razumijevanje radnje i likova

FIlmovi za djecu pomažu djetetu bolje razlikovati maštu od stvarnosti

Omogućava bolje shvaćanje poruke filma

Smanjuje djetetov strah od zastrašujućih scena

Mijenja percepciju djeteta o agresivnijim scenama u filmu

Filmovi za djecu pomažu u boljoj socijalizaciji djeteta

Pomaže u formiranju stavova i prenošenju obiteljskih vrijednosti

Najbolji filmovi za djecu

Filmski svijet nudi neiscrpan izvor zabave i poučnih poruka koje ostaju s nama cijeli život. Pripremili smo popis od 13 najboljih filmova za djecu, iz domaće i strane produkcije, koje biste svakako trebali pogledati u krugu obitelji.

Obitelj Adams

Upoznajte Addamsove, neobičnu i pomalo zastrašujuću obitelj. Nakon što se usele u novo predgrađe, Wednesday Addams sklapa prijateljstvo s kćeri lokalne voditeljice reality showa, koja prema njima gaji neprijateljske osjećaje. Dok Addamsovi pripremaju veliko okupljanje svih članova obitelji, na vidjelo izlazi nova prijetnja koja bi mogla ugroziti njihove mračne, ali čvrsto povezane obiteljske odnose.

Sherlock Gnomes

Omiljeni vrtni patuljci iz filma "Gnomeo i Julija" vraćaju se u novoj avanturi koja se odvija u Londonu. Kada Gnomeo i Julija prvi put stižu u ovaj veliki grad sa svojom obitelji i prijateljima, njihov glavni zadatak je pripremiti novi vrt za nadolazeće proljeće. No, ubrzo otkrivaju da netko krade vrtne patuljke diljem Londona. Kad se vrate kući i zateknu svoj vrt prazan, shvaćaju da su svi njihovi patuljci nestali. Jedina osoba koja im može pomoći je Sherlock Gnomes. Detektiv preuzima istragu, a zajedno s Juliet kreće u potragu za nestalim patuljcima, suočavajući se s misterijom koja se širi londonskim ulicama. Istraga ih vodi do otkrića složene zavjere koja prijeti svim vrtnim patuljcima u gradu.

Tabaluga

U carstvu vječnog leda, Snjegović Arctos planira prekriti svijet snijegom i ledom, bez mjesta za zelene livade i cvjetne vrtove. No, maleni zmaj Tabaluga ne namjerava dopustiti da Arctos ostvari svoj naum. Kroz ovu avanturu, Tabaluga upoznaje nove prijatelje – princezu Lilli i medvjeda Limba – koji će mu pomoći u borbi protiv zlog Snjegovića.

Topla priča o hrabrosti i prijateljstvu koja će raznježiti srca svih gledatelja.

Foto: Voyo Tabaluga

Ringe Ringe Raja

Gusan Peng živi životom slobodnog duha, bez obveza i pravila. No, kada slučajno naleti na par pačića koji u njemu vide očinsku figuru, Pengov život se mijenja iz temelja. Kroz ovu emotivnu avanturu, Peng uči što znači prava, bezuvjetna ljubav, a mi pratimo njegov put od buntovnika do odgovornog zaštitnika.

"Ringe ringe raja" je duhovita priča koja osvaja publiku svih generacija svojim humorom, emotivnim trenucima i uzbudljivom avanturom.

Foto: Voyo Vrapčić Richard

Vrapčić Richard

Richard je vrapčić odgajan u jatu roda, uvjeren da je jedan od njih. No, kada stigne vrijeme za migraciju u toplije krajeve, roda mu mora otkriti pravu istinu – Richard nije roda i neće preživjeti dug let do Afrike. Ostavljen sam, Richard se upušta u nevjerojatnu avanturu kako bi dokazao da može biti dio jata.

Na svom putu susreće neobične prijatelje, poput sove Olge i papagaja Kikija, a istovremeno se suočava s vlastitim identitetom i različitošću.

Foto: Voyo

Asterix i Cezar

U srcu Rima, Cezar slavi pobjede imperija, dok se darovi slijevaju iz svih kutaka carstva. Međutim, jedno malo galsko selo još uvijek odolijeva rimskim napadima. Obelix, neustrašivi ratnik iz tog sela, zaljubljuje se u Panaceu, no njegovo srce slama se kada se pojavi njezin zaručnik Tragicomix.

Film 'Asterix i Cezar,' Kroz humor i avanturu, pratimo kako junaci sela pokušavaju zadržati svoju slobodu, unatoč Cezarovim planovima.

Foto: Voyo Asterix i Cezar

Pčelica Maja

Maja je vesela i znatiželjna pčelica koja ne voli slijediti pravila. Kada iz košnice nestane matična mliječ, svi sumnjiče stršljenove, no Maja nije uvjerena u njihovu krivicu. Zajedno sa svojim prijateljem Pavom, Maja kreće u potragu za pravim krivcem, pokušavajući istovremeno pomiriti zavađene strane.

Fil 'Pčelica Maja' priča o hrabrosti i prijateljstvu podsjetit će nas na važnost tolerancije i razumijevanja.

Foto: Voyo Pčelica Maja

Hrabri mališan

Naizgled bezazleni ostatak piknika postaje uzrok rata između dva mravlja plemena. Usred sukoba, mala bubamara sprijateljuje se s crnim mravom i pomaže mu u obrani mravinjaka od napada crvenih mrava.Film 'Hrabri mališan' donosi toplu priču o zajedništvu i snazi prijateljstva u teškim vremenima.

Foto: Voyo Hrabri mališan

Priča o čarobnjaku

Zli čarobnjak protjerao je sreću i smijeh iz svijeta, no Terry, običan dječak, udružuje se s princezom kako bi vratio radost ljudima. Kroz borbu protiv moćnog čarobnjaka, Terry otkriva hrabrost u sebi i saznaje da čak i najobičniji ljudi mogu postati heroji. Film za djecu 'Priča o čarobnjaku' govori o jedinstvenim vrijednostima odvažnosti, a osim malih gledatelja inspirirati će cijelu obitelj.

Foto: Voyo Priča o čarobnjaku

Luis i društvo iz svemira

Jedanaestogodišnji Luis nije baš tipični dječak. Njegov život postaje sve samo ne običan kada se na njegovu kuću sruši NLO, a iz njega iskoče tri simpatična vanzemaljca. Kroz ovu neobičnu avanturu, Luis i njegovi novi prijatelji otkrivaju snagu prijateljstva i međusobne pomoći, unatoč svim razlikama koje ih dijele. FIlm za djecu 'Luis i društvo iz svemira' jedan je od onih u kojemu će uživati cijela obitelj.

Foto: Voyo Luis i društvo iz svemira

Pat & Mat

Pat i Mat, legendarni majstori nespretnih popravaka, napokon su dobili svoje filmske minute. Kroz četiri filma, pratimo njihove urnebesne pokušaje da poprave ono što su pokvarili, sve to uz dobru dozu smijeha i zabave za cijelu obitelj. Ovaj filmski maraton savršen je izbor za one koji vole jednostavan, ali učinkovit humor.

Foto: Voyo Pat & Mat

Sedmi patuljak

Na osamnaesti rođendan princeze Rose, Bobo, sedmi patuljak, nespretno izaziva začaran san koji obuzima cijeli dvorac. Sada je na hrabrim patuljcima da pronađu princa čiji poljubac može spasiti princezu i cijelo kraljevstvo. Moderna bajka Sedmi patuljak i ispunjena je humorom i avanturom, uz šarolik spektar likova iz klasičnih priča.

Foto: Voyo Sedmi patuljak.

Pjesma mora

"Pjesma mora" vodi nas u svijet irskih legendi, kroz priču o Saoirse, posljednjem djetetu tuljanu, i njezinom bratu Benu. Kroz predivno animiranu priču, pratimo njihovo putovanje u borbi protiv zlih sila i otkrivanju vlastitih korijena. Vizualno raskošan i emocionalno bogat, ovaj film prava je poslastica za sve generacije.

Obiteljsko vrijeme nikada nije bilo ljepše uz ove nevjerojatne animirane filmove. Svaka od ovih priča donosi nešto posebno, a na vama je samo da odaberete omiljeni naslov, zavalite se u fotelje i uživate u nezaboravnom filmskom iskustvu.

Foto: Voyo Pjesma mora

