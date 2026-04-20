Love Island: All Stars donosi velike novosti – pogledajte ovaj tjedan na Voyo što slijedi
Tjedni pregled: emocije, nova dinamika i dolazak novih kandidata iz USA vile
Nove iskre i sve jače povezanosti
Odnosi koji su se tek počeli razvijati sada ulaze u ozbiljniju fazu. Lucinda i Sean sve jasnije pokazuju da između njih postoji snažna i prirodna povezanost koju više nije moguće ignorirati. Istovremeno, Millie i Zac uživaju u sve stabilnijoj i opuštenijoj fazi odnosa, a njihova veza djeluje sve čvršće kako dani u vili prolaze.
Ljubavni obrati i promjena fokusa
Romantična dinamika dodatno se komplicira kada Jack odlučuje promijeniti smjer svoje pažnje, okrećući se Sher nakon ranijih pokušaja povezivanja s Imani i Kyrom. Ova odluka ne prolazi nezapaženo te unosi dodatnu napetost među Islandere.
Dolazak USA kandidata mijenja pravila igre
Veliki trenutak tjedna je dolazak USA kandidata, koji sve Islandere dovodi na zajednički prostor i otvara potpuno novu razinu društvene i ljubavne igre. Susreti, interakcije i nove prilike odmah počinju mijenjati dosadašnju ravnotežu u vili.
Posljedice, tenzije i neočekivane reakcije
Nakon dolaska novih lica, odnosi se dodatno kompliciraju. Millie predlaže opušteni odlazak u Hideaway Retreat, dok se istovremeno javlja napetost između Tommyja i Seana zbog odluka vezanih uz Lucindu. Sher, Kyra i Imani aktivno ulaze u nove interakcije s muškim dijelom vile, no njihovi potezi ne prolaze bez reakcija, posebno kod Leanne, koja se nalazi u nezavidnoj situaciji.
Povratak Hideaway trenutaka i nova ponuda
Tjedan donosi i povratak poznatog Hideaway momenta, kada Helena ponovno ulazi u fokus zbivanja te iznosi jasnu ponudu Carringtonu, ostavljajući prostor za nove razvojne linije u odnosima.
