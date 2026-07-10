Britanska serija 'Nasljedstvo' srušila rekorde, no priča je daleko od idilične

Time je postala najuspješniji dramski prvijenac u Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednje dvije godine. No, iza impresivnih brojki krije se napeta priča o obiteljskim tajnama, pohlepi i mračnom pitanju koje muči troje djece nakon iznenadne očeve smrti - je li to doista bio nesretan slučaj?

Radnja koja je prikovala milijune za ekrane

U središtu četverodijelne serije su brat i sestre Daniel (Robert James-Collier), Sian (Gaynor Faye) i Chloe (Jemima Rooper), čiji se naizgled skladan obiteljski život raspada nakon šokantne smrti oca Dennisa (Larry Lamb). Tuga se brzo pretvara u nevjericu i bijes kada otkriju da je Dennis neposredno prije smrti promijenio oporuku. Sav imetak, uključujući i obiteljsku kuću u kojoj su odrasli, ostavio je Susan (Samantha Bond), ženi za koju nikada nisu čuli, a kamoli znali da se njihov otac njome oženio. Uvjereni da je riječ o prevari ili čak ubojstvu, pokreću vlastitu opasnu istragu koja će razotkriti dugo zakopane tajne, ljubomoru i laži, dovodeći u pitanje je li krv doista gušća od vode. Njihova potraga za istinom pretvara se u borbu za nasljedstvo, ali i goli život.

Zvjezdana glumačka postava

Jedan od ključnih faktora uspjeha serije svakako je impresivna glumačka ekipa sastavljena od veterana britanske televizije. Robert James-Collier, publici najpoznatiji kao Thomas Barrow iz serije 'Downton Abbey', tumači Daniela, vlasnika restorana u dugovima kojemu je nasljedstvo jedini spas. Njegove sestre glume Gaynor Faye, poznata po ulogama u sapunicama 'Coronation Street' i 'Emmerdale', te Jemima Rooper. U ulozi pokojnog oca pojavljuje se Larry Lamb, dok je uloga misteriozne nove supruge Susan pripala Samanthi Bond, koja se također proslavila u seriji 'Downton Abbey' kao Lady Rosamund Painswick, ali i kao Miss Moneypenny u četiri filma o Jamesu Bondu. Glumac Robert James-Collier komentirao je kako serija istražuje ružnu stranu ljudi kada se pojavi novac: 'To se događa ovoj normalnoj obitelji iz srednje klase, ali priča ima toliko obrata da će vam se zavrtjeti u glavi'.

Neočekivani obrati i dramatično finale

Kako radnja odmiče, sumnja pada na svakog lika, a napetost doseže vrhunac. Nakon brojnih sukoba i prijetnji, Susan ipak pristaje na dogovor i odluči oporuku promijeniti u korist djece, priznajući da bi to bila i Dennisova želja. No, upravo kada se čini da je pravda zadovoljena, događa se preokret - Susan je ubijena prije potpisivanja dokumenata. Njenim ubojstvom nasljedstvo zakonski ostaje u njenom vlasništvu i trebalo bi pripasti njenim nasljednicima. Ubrzo se otkriva da je ubojica njezin otuđeni sin Nathan, čiji se pakleni plan osvete ne zaustavlja na tome. U dramatičnom finalu, on zarobljava Daniela, Sian i Chloe u obiteljskoj kući i podmeće požar kako bi ih spriječio da razotkriju njegov zločin. Iako su brat i sestre u posljednji čas spašeni, a Nathan uhićen, serija završava prizorom u kojem bespomoćno gledaju kako njihov dom iz djetinjstva i simbol nasljedstva nestaje u plamenu.

Seriju 'Nasljedstvo' od danas možete gledati na platformi Voyo.