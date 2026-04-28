Bizaran turizam usred ratnog pakla: Sarajevo safari

Sarajevski safari iznio je šokantne tvrdnje o postojanju morbidnog ratnog turizma u kojem su bogati stranci navodno plaćali velike svote novca kako bi s položaja Vojske Republike Srpske snajperima pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Bizaran turizam usred ratnog pakla

Ono što se desetljećima smatralo tek urbanom legendom, Zupaničev film je kroz svjedočanstva, uključujući i ono anonimnog obavještajca, pretvorio u predmet ozbiljnih istraga. Prema navodima iz filma, 'turisti' su dolazili iz zapadnih zemalja poput Italije, Kanade i SAD-a, ali i Rusije. Logistika je bila organizirana: putnici bi stigli u Beograd, odakle bi ih helikopterom ili cestom prebacili na Pale, a zatim na snajperske položaje u sarajevskim naseljima pod kontrolom VRS-a, poput Grbavice.

Svjedoci tvrde da te ljude nije vodila ideologija, već perverzna potraga za adrenalinom i 'trofejima'. Talijanski novinar Ezio Gavazzeni, koji je na temelju filma pokrenuo vlastitu istragu, opisuje ih kao 'vrlo bogate ljude sa strašću prema oružju' koji su plaćali da bi 'mogli ubijati bespomoćne civile'.

Foto: Voyo

Cjenik za ljudski život

Najpotresniji dio optužbi je postojanje navodnog cjenika za ljudske živote. Prema dosjeu koji je Gavazzeni predao tužiteljstvu u Milanu, pucanje u dijete navodno je koštalo najviše. Slijedili su muškarci, pa žene, dok se na starije osobe moglo pucati 'besplatno'. Cifre koje se spominju su zapanjujuće - aranžmani su se navodno plaćali između 80.000 i 100.000 eura u današnjoj vrijednosti. Te su optužbe, iako još uvijek predmet istrage, potvrdile ono o čemu su preživjeli godinama šutke govorili.

Foto: Voyo Foto: Voyo

Istrage koje su pokrenule stare rane

Film je izazvao žestoke reakcije u Republici Srpskoj, gdje su optužbe odbačene kao 'gnjusne laži' i 'propaganda'. Ipak, pokrenuo je lavinu pravnih postupaka. Nakon što je bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić podnijela kaznenu prijavu Tužiteljstvu BiH, istraga je otvorena i u Italiji. Tužiteljstvo u Milanu pokrenulo je slučaj protiv talijanskih državljana zbog sumnje na ubojstvo s otegotnim okolnostima okrutnosti i niskih pobuda. Zbog navodne umiješanosti njihovih državljana, interes za slučaj pokazale su i belgijske vlasti.

Foto: Voyo

Tri desetljeća nakon rata, ove istrage nude tračak nade da bi pravda, iako spora, mogla dostići i one koji su ljudsku patnju tretirali kao sport. Za preživjele stanovnike Sarajeva, to je podsjetnik da se zločini ne zaboravljaju i da se istina, koliko god bila strašna, mora razotkriti.