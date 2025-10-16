Bez filtera i odjeće: Sedma sezona 'Gole privlačnosti' pomiče granice

Zaboravite na uljepšane profile na aplikacijama za spojeve, beskonačno dopisivanje i neugodna prva pića na kojima pokušavate proniknuti tko se zaista krije iza fasade. Pripremite se za najiskreniji format za spojeve na svijetu, gdje se sve karte – i sva odjeća – bacaju na stol od samog početka.

Pod vodstvom karizmatične i neustrašive voditeljice Anne Richardson, show 'Gola privlačnost' koju gledajte na platformi Voyo nastavlja pomicati granice i mijenjati pravila igre u svijetu ljubavi i privlačnosti. Koncept je jednostavan, ali genijalan u svojoj drskosti: jedan kandidat bira partnera za spoj između šest potpuno golih osoba, čija se tijela otkrivaju postepeno, od nožnih prstiju prema glavi. Lice je posljednje što se vidi. Ovdje nema mjesta za skrivanje, a odluke se donose na temelju sirove, primarne fizičke privlačnosti.

Što je to što nas toliko privlači?

"Gola privlačnost" postala je globalni fenomen upravo zato što se usuđuje postaviti pitanja koja si mnogi postavljaju u tišini. Što nas uistinu fizički privlači kod druge osobe? Je li to oblik tijela, tetovaža na skrivenom mjestu ili nešto potpuno nedefinirano? Show bez cenzure ulazi u najintimnije detalje, s kandidatima koji otvoreno komentiraju sve.

Foto: Voyo

Ono što je započelo kao šokantan eksperiment na britanskom Channel 4 2016. godine, preraslo je u kulturni fenomen koji izaziva burne rasprave diljem svijeta. Nedavnim dolaskom na američko tržište, show je izazvao lavinu reakcija – od zgražanja konzervativnih udruga do oduševljenja onih koji su u njemu prepoznali osvježavajuću dozu iskrenosti. Kako je primijetila američka voditeljica Sunny Hostin, "naučila sam stvari za koje nikad u životu nisam čula". I upravo u tome leži magija ovog showa: on educira i normalizira, čak i dok šokira.

Više od golotinje: Slavlje različitosti i samopouzdanja

Iako je frontalna golotinja u prvom planu, prava snaga "Gole privlačnosti" leži u nevjerojatnoj raznolikosti kandidata. Ovo nije show rezerviran za savršena tijela iz modnih časopisa. Kroz sezone su se u šarenim kabinama našli ljudi svih dobi, oblika, veličina, seksualnih orijentacija i životnih priča. Gledali smo 75-godišnjeg biseksualnog naturista Iana kako istražuje svoju seksualnost, transrodnu ženu Amiru koja traži muškarca koji će je ponosno pokazivati, kao i ljude koji su preživjeli karcinom, poput Adele i Carla, odlučne da zgrabe život punim plućima.

Show slavi nesavršenosti i promovira tjelesnu neutralnost – ideju da naša tijela ne moraju biti savršena da bismo ih voljeli, već da ih trebamo cijeniti zbog onoga što jesu. Kako objašnjava stručnjakinja za veze dr. Tara Suwinyattichaiporn, "svi imamo tijela, zašto ih ne bismo normalizirali?". Gledajući stvarne ljude s ožiljcima, strijama, različitim veličinama grudi i testisa, show pomaže razbiti nerealne standarde ljepote i potiče gledatelje na prihvaćanje vlastitog tijela.

Što donosi šesta sezona?

Sedma sezona nastavlja u istom, hrabrom tonu. Već u prvoj epizodi upoznajemo Hayley, 27-godišnju testericu seksualnih igračaka koja boluje od cerebralne paralize i traži partnera koji će pritisnuti sve njezine gumbe. Nakon nje, u središte pozornosti dolazi Dmitri, 25-godišnji drvosječa koji će otkriti da put do prave ljubavi nije uvijek jednostavan, pogotovo kad vas od partnerice dijeli samo stakleni paravan.

Kroz nove epizode pratit ćemo biseksualnu Nameyu u potrazi za svojim "savršenim paketom" – bilo da se radi o seksi muškarcu ili njezinoj prvoj djevojci, kao i transrodnu vizažisticu Callie koja traži muškarca koji će biti ponosan što je ima uz sebe. Svaka epizoda donosi jedinstvene priče, neočekivane obrate i trenutke koji će vas istovremeno nasmijati do suza i natjerati da se zamislite.

"Gola privlačnost" nije samo reality show. To je hrabar socijalni eksperiment koji nas suočava s vlastitim predrasudama i tjera da se zapitamo što je zaista važno u potrazi za partnerom. To je platforma koja slavi ljudsko tijelo u svim njegovim oblicima i podsjeća nas da je ranjivost ponekad najprivlačnija osobina. Jeste li spremni suočiti se s golom istinom? Najiskreniji spoj na malim ekranima čeka vas na platformi Voyo.