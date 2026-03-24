Anita Ognjanović: Tko je mlada glumica koju je Le Monde prozvao novim licem europske scene

Iako je regionalnoj publici poznata po ulogama u popularnim serijama, njezina transformacija u glavnu junakinju napetog trilera 'Apsolutnih 100' lansirala ju je na međunarodnu scenu i donijela joj pohvale uglednih kritičara.

Od Vrbasa do zapaženih uloga

Rođena 1996. godine u Vrbasu, Ognjanović je glumu diplomirala na Akademiji umetnosti u Beogradu. Karijeru je započela u kratkim filmovima, gdje je njezin talent brzo prepoznat. Za ulogu u filmu 'Sve kako treba' osvojila je Zlatnu interpretaciju na Bašta Festu, a za sporednu ulogu u dugometražnom filmu Usekovanje nagrađena je na Filmskim susretima u Nišu. Širu popularnost stekla je ulogom Milice Kovač u hit-seriji U klinču, ali i zapaženim pojavljivanjima u serijama 'Dug moru' i Klan.

Prekretnica karijere u seriji 'Apsolutnih 100'

Pravi proboj dogodio se s glavnom ulogom u seriji Apsolutnih 100, modernoj preradi kultnog filma Srdana Golubovića iz 2001. godine. Za razliku od originala, serija u fokus stavlja žensku protagonisticu. Ognjanović tumači Sonju, devetnaestogodišnju juniorsku prvakinju u streljaštvu čiji se život raspada kada se njezin brat (Miodrag Dragičević) uplete u kriminalne poslove kako bi spasio obitelj od dugova. Suočena s nemoći oca, ratnog veterana (Boris Isaković), Sonja uzima pravdu u svoje ruke, pretvarajući sportsku pušku u oružje osvete i postajući, kako su neki kritičari primijetili, svojevrsna 'balkanska Nikita'.

Serija je svjetsku premijeru imala na prestižnom festivalu u Karlovym Varyma, nakon čega je uslijedio i proboj na europsko tržište. Posebno su odjeknule pohvale iz Francuske, gdje je utjecajni dnevni list Le Monde opisao Anitu Ognjanović kao "snažno novo lice europske televizijske scene". Serija je prodana vodećim europskim platformama poput ARTE, Canal+ i Walter Presents, što potvrđuje njezin međunarodni potencijal i kvalitetu.

Uvjerljivom izvedbom kompleksnog lika koji se kreće između tinejdžerske ranjivosti i hladnokrvne osvetnice, Anita Ognjanović pokazala je iznimnu glumačku zrelost. Uspjeh serije Apsolutnih 100 čvrsto ju je pozicionirao kao jednu od najperspektivnijih mladih glumica u regiji, čija karijera očito prelazi nacionalne granice.