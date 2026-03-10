Zvijezda domaće gastro scene Tibor Valinčić stiže u 'Igru Chefova': 'Ljubav prema hrani je pobijedila'

Osvojena Michelinova zvjezdica za kultni Dubravkin put, rad u proslavljenom Boškincu, stažiranje u Njemačkoj i Francuskoj - chef Tibor Valinčić blistava je zvijezda hrvatske gastronomske scene. U RTL-ov kulinarski show 'Igra chefova' stiže kako bi s kandidatima podijelio svoje impresivno znanje.

Foto: RTL

Tri snažne gastronomske osobnosti i jedan cilj - savršen tanjur. Kulinarski show 'Igra chefova' uskoro stiže na RTL, a jedan od chefova spreman servirati svoje znanje je i Bjelovarčanin Tibor Valinčić. Vrlo je rano shvatio da je hrana više od obroka, a kulinarstvo njegov životni put. "Birao sam između kirurgije i kulinarstva, a ljubav prema hrani je pobijedila", otkrio je Valinčić.

Nakon završene gimnazije u Bjelovaru, Tibor se odlučio posvetiti gastronomiji, a činjenica da nije pohađao kulinarsku školu, u početku je predstavljala dodatni izazov. "Moram priznati da je u početku bilo teže jer nisam imao profesionalno naučene osnove kuhanja koje se stječu kroz školovanje", kaže otvoreno. No upravo su ljudi s kojima je radio napravili razliku: „Radio sam sa odličnim kuharima, učili su me osnovama koje sam, na sreću, brzo usvajao.“

Jedno od ključnih mjesta u njegovu profesionalnom razvoju bio je paški restoran Boškinac, u kojem je Valinčić proveo pet sezona. „To je restoran koji me definitivno formirao kao kuhara“, ističe. Prvo pravo iskustvo u kuhinji takve razine donijelo mu je više od znanja: „Stekao sam znanje i prijateljstva koja još uvijek traju.“

Foto: RTL

Stjecati znanje i vještine nastavio je i na talijanskom institutu Intrecci koji se bavi organizacijom restorana, gdje je dobio širu sliku ugostiteljstva. Najveći dio zanata izbrusio je, ipak, u Hrvatskoj.

Velika prekretnica dogodila se 2022., kada je sa svega 24 godine preuzeo kuhinju restorana Dubravkin put. „To je u početku bio ogroman stres“, priznaje. „Za mladog kuhara preuzeti restoran te razine veliki je teret. Trebalo je vremena dok nisam postao siguran u sebe i dok nismo uspjeli oformiti kvalitetan tim s kojim smo nastavili napredovati.“ A najveća potvrda velikom napretku cijelog tima Dubravkina puta svakako je osvojena Michelinova zvjezdica 2024. pod vodstvom tada 26-godišnjeg Valinčića.

Foto: RTL

Valinčić ima iskustva i s izrazito uspješnim i cijenjenim restoranima koji imaju čak tri prestižne Michelinove zvjezdice pa je tako još 2018. stažirao u prestižnom hamburškom restoranu The Table by Kevin Fehlingu, koji mu je otvorio vrata drugačijem doživljaju fine dininga. Prošle godine stažirao je u francuskom Mirazuru: „Odabrao sam Mirazur zbog njihova odnosa prema namirnici“, objašnjava i dodaje: „Fokus na mikrosezonske namirnice i izvlačenje maksimuma iz njih je pristup koji podržavam i koji želim nastaviti razvijati.“

Foto: RTL

Dok u zagrebačkom restoranu Dubravkin put i dalje kreira nova jela, odlučio je dio svog znanja podijeliti i s kandidatima nadolazećeg RTL ova kulinarskog spektakla. U 'Igri chefova' Tibor Valinčić donosi beskompromisan fokus na namirnicu, timski rad, disciplinu i stalno propitivanje vlastitih granica. Kandidatima će prenositi opsežno znanje i iskustvo iz stvarnog svijeta vrhunske gastronomije, uz jasne i visoko postavljene kriterije!

'Igra chefova' - ovog proljeća na RTL-u u platformi Voyo!

